13:12 19.01.2022 (обновлено: 14:33 19.01.2022)
В Киеве произошла потасовка между сторонниками Порошенко и полицией
СМИ: потасовка произошла между сторонниками Порошенко и полицией у здания киевского суда
© REUTERS / Valentyn OgirenkoСторонники Петра Порошенко и сотрудники правоохранительных органов у здания суда в Киеве. 19 января 2022
Сторонники Петра Порошенко и сотрудники правоохранительных органов у здания суда в Киеве. 19 января 2022
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Столкновения с полицией произошли возле здания Печерского районного суда Киева, где ожидается решение по мере пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, при попытке его сторонников установить печки для обогрева.
В среду возле суда начали собираться сторонники Порошенко и попытались организовать места обогрева и печки, чтобы готовить чай. Но полиция попросила убрать эти конструкции, произошла толкотня, но в результате ситуацию удалось урегулировать. На данный момент ситуация спокойная.
"Это специальные печки, на которые ставятся казаны, заливается вода для горячего чая. Печка абсолютно закрыта. Мы предупреждали, что будем привозить чай, казаны с водой. Печка безопасна, закрыта и полностью контролируемая, что мы можем сделать с этими печками мы так и не поняли", - сказала в эфире телеканала "Украина 24" одна из участниц митинга.
Печерский райсуд в понедельник приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллионов долларов. Тогда же судья Алексей Соколов удалился в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли на среду.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.