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В Киеве произошла потасовка между сторонниками Порошенко и полицией

В Киеве произошла потасовка между сторонниками Порошенко и полицией - РИА Новости, 19.01.2022

В Киеве произошла потасовка между сторонниками Порошенко и полицией

Столкновения с полицией произошли возле здания Печерского районного суда Киева, где ожидается решение по мере пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:12

2022-01-19T13:12

2022-01-19T14:33

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украина

петр порошенко

варшава

керченский пролив

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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Столкновения с полицией произошли возле здания Печерского районного суда Киева, где ожидается решение по мере пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, при попытке его сторонников установить печки для обогрева.В среду возле суда начали собираться сторонники Порошенко и попытались организовать места обогрева и печки, чтобы готовить чай. Но полиция попросила убрать эти конструкции, произошла толкотня, но в результате ситуацию удалось урегулировать. На данный момент ситуация спокойная."Это специальные печки, на которые ставятся казаны, заливается вода для горячего чая. Печка абсолютно закрыта. Мы предупреждали, что будем привозить чай, казаны с водой. Печка безопасна, закрыта и полностью контролируемая, что мы можем сделать с этими печками мы так и не поняли", - сказала в эфире телеканала "Украина 24" одна из участниц митинга.Печерский райсуд в понедельник приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллионов долларов. Тогда же судья Алексей Соколов удалился в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли на среду.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220119/miting-1768542024.html

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в мире, украина, петр порошенко, варшава, керченский пролив