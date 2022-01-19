https://ria.ru/20220119/kiberataki-1768471441.html

США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена

США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена - РИА Новости, 19.01.2022

США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена

США наблюдают снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей на фоне контактов с Россией, заявил помощник президента по нацбезопасности... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T00:24

2022-01-19T00:24

2022-01-19T00:41

в мире

сша

владимир путин

джо байден

кибератаки

россия

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. США наблюдают снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей на фоне контактов с Россией, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Он обратил внимание, что на прошлой неделе в России были задержаны несколько подозреваемых в организации атак против компаний из США.Салливан заявил, что это происходит на фоне контактов лидеров двух государств.

https://ria.ru/20220115/revil-1768015100.html

сша

россия

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, кибератаки, россия, джейк салливан