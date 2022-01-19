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США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена - РИА Новости, 19.01.2022
США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
США наблюдают снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей на фоне контактов с Россией, заявил помощник президента по нацбезопасности... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T00:24
2022-01-19T00:24
2022-01-19T00:41
в мире
сша
владимир путин
джо байден
кибератаки
россия
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. США наблюдают снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей на фоне контактов с Россией, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Он обратил внимание, что на прошлой неделе в России были задержаны несколько подозреваемых в организации атак против компаний из США.Салливан заявил, что это происходит на фоне контактов лидеров двух государств.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, кибератаки, россия, джейк салливан
00:24 19.01.2022 (обновлено: 00:41 19.01.2022)
США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
Советник Салливан: США увидели снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена