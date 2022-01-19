https://ria.ru/20220119/kiberataka-1768648994.html

МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных

МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных - РИА Новости, 19.01.2022

МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных

Международный комитет Красного Креста подвергся кибератаке, в результате которой были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация свыше... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T23:59

2022-01-19T23:59

2022-01-19T23:59

в мире

швейцария

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

кибербезопасность

кибератаки

роберт мардини

красный полумесяц

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ЖЕНЕВА, 19 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста подвергся кибератаке, в результате которой были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация свыше 515 тысяч человек, говорится в заявлении Комитета, распространенном в среду вечером.Как отмечается, информация о кибератаке поступила по меньшей мере от 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру."Атака на данные людей, пропавших без вести, еще больше усугубляет страдания и муки семей. Мы все потрясены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация может стать мишенью и подвергнуться опасности", - заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини.На данный момент у МККК нет никаких данных о том, кто осуществил эту кибератаку, которая была направлена на внешнюю компанию в Швейцарии, с которой МККК заключил контракт на хранение данных. Пока нет никаких признаков утечки или публичного распространения скомпрометированной информации."Хотя мы не знаем, кто несет ответственность за эту атаку и почему они ее осуществили, у нас есть к ним обращение. Ваши действия могут причинить еще больший вред и боль тем, кто уже пережил невыразимые страдания. Реальные люди, реальные семьи, которые стоят за информацией, которой вы сейчас располагаете, относятся к числу наименее влиятельных людей в мире. Пожалуйста, поступайте правильно. Не делитесь, не продавайте, не сливайте и не используйте эти данные иным образом", - приводит МККК слова Мардини.В результате атаки МККК был вынужден временно прекратить работу программы "Восстановление семейных связей", которая направлена на воссоединение членов семей, разлученных в результате конфликта, катастрофы или миграции. МККК работает над тем, чтобы как можно скорее возобновить данную программу

https://ria.ru/20220119/khakery-1768483990.html

https://ria.ru/20220114/khakery-1767864889.html

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в мире, швейцария, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, кибербезопасность, кибератаки, роберт мардини, красный полумесяц