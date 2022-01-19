https://ria.ru/20220119/kiberataka-1768648994.html
МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных - РИА Новости, 19.01.2022
МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
Международный комитет Красного Креста подвергся кибератаке, в результате которой были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация свыше... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T23:59
2022-01-19T23:59
2022-01-19T23:59
в мире
швейцария
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
кибербезопасность
кибератаки
роберт мардини
красный полумесяц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_0:24:3048:1739_1920x0_80_0_0_7c95b57cfd9460a11393c2a3e6f75362.jpg
ЖЕНЕВА, 19 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста подвергся кибератаке, в результате которой были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация свыше 515 тысяч человек, говорится в заявлении Комитета, распространенном в среду вечером.Как отмечается, информация о кибератаке поступила по меньшей мере от 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру."Атака на данные людей, пропавших без вести, еще больше усугубляет страдания и муки семей. Мы все потрясены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация может стать мишенью и подвергнуться опасности", - заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини.На данный момент у МККК нет никаких данных о том, кто осуществил эту кибератаку, которая была направлена на внешнюю компанию в Швейцарии, с которой МККК заключил контракт на хранение данных. Пока нет никаких признаков утечки или публичного распространения скомпрометированной информации."Хотя мы не знаем, кто несет ответственность за эту атаку и почему они ее осуществили, у нас есть к ним обращение. Ваши действия могут причинить еще больший вред и боль тем, кто уже пережил невыразимые страдания. Реальные люди, реальные семьи, которые стоят за информацией, которой вы сейчас располагаете, относятся к числу наименее влиятельных людей в мире. Пожалуйста, поступайте правильно. Не делитесь, не продавайте, не сливайте и не используйте эти данные иным образом", - приводит МККК слова Мардини.В результате атаки МККК был вынужден временно прекратить работу программы "Восстановление семейных связей", которая направлена на воссоединение членов семей, разлученных в результате конфликта, катастрофы или миграции. МККК работает над тем, чтобы как можно скорее возобновить данную программу
https://ria.ru/20220119/khakery-1768483990.html
https://ria.ru/20220114/khakery-1767864889.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_58a812cbb3bd9b3d99fc831e59386e8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, кибербезопасность, кибератаки, роберт мардини, красный полумесяц
МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
МККК подвергся кибератаке, скомпрометированы персональные данные свыше 515 тысяч человек
ЖЕНЕВА, 19 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста подвергся кибератаке, в результате которой были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация свыше 515 тысяч человек, говорится в заявлении Комитета, распространенном в среду вечером.
"На этой неделе была обнаружена кибератака на компьютерные серверы, на которых хранится информация Международного комитета Красного Креста. В результате атаки были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация о более чем 515 000 крайне уязвимых людей, включая тех, кто разлучен со своими семьями в результате конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести лиц и их семей, а также людей, находящихся в заключении", - говорится в заявлении.
Как отмечается, информация о кибератаке поступила по меньшей мере от 60 национальных обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца
по всему миру.
"Атака на данные людей, пропавших без вести, еще больше усугубляет страдания и муки семей. Мы все потрясены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация может стать мишенью и подвергнуться опасности", - заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини
.
На данный момент у МККК нет никаких данных о том, кто осуществил эту кибератаку, которая была направлена на внешнюю компанию в Швейцарии
, с которой МККК заключил контракт на хранение данных. Пока нет никаких признаков утечки или публичного распространения скомпрометированной информации.
"Хотя мы не знаем, кто несет ответственность за эту атаку и почему они ее осуществили, у нас есть к ним обращение. Ваши действия могут причинить еще больший вред и боль тем, кто уже пережил невыразимые страдания. Реальные люди, реальные семьи, которые стоят за информацией, которой вы сейчас располагаете, относятся к числу наименее влиятельных людей в мире. Пожалуйста, поступайте правильно. Не делитесь, не продавайте, не сливайте и не используйте эти данные иным образом", - приводит МККК слова Мардини.
В результате атаки МККК был вынужден временно прекратить работу программы "Восстановление семейных связей", которая направлена на воссоединение членов семей, разлученных в результате конфликта, катастрофы или миграции. МККК работает над тем, чтобы как можно скорее возобновить данную программу