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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220119/kholop-1768540011.html
В Китае объявили, что переснимут комедию "Холоп"
В Китае объявили, что переснимут комедию "Холоп" - РИА Новости, 19.01.2022
В Китае объявили, что переснимут комедию "Холоп"
Кинокомпания Alibaba Pictures, базирующаяся в Китае, приобрела права на создание ремейка российской комедии "Холоп", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:41
2022-01-19T14:41
культура
китай
клим шипенко
новости культуры
кино и сериалы
милош бикович
россия
испания
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кинокомпания Alibaba Pictures, базирующаяся в Китае, приобрела права на создание ремейка российской комедии "Холоп", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на производителей. Ожидается, что китайская версия фильма выйдет в 2023-2024 годах. В издании отмечают, что в июне прошлого года также стало известно, что своего "Холопа" хотят снять в Мексике, Японии, Южной Корее, Испании, Польше, Франции и Индии. Все эти семь стран тоже приобрели права. Комедия "Холоп", снятая Климом Шипенко, вышла в начале 2020 года. Спустя месяц она стала самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы картины составили более трех миллиардов рублей.Главную роль в "Холопе" исполнил Милош Бикович. Он сыграл избалованного мажора Гришу, который после аварии "попадает" в XIX век и становится крепостным. Вместе с ним в комедии снялись Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Вадим Демчог и другие.
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китай, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы, милош бикович, россия, испания, япония, южная корея, иван охлобыстин, мария миронова
14:41 19.01.2022
 
В Китае объявили, что переснимут комедию "Холоп"

В Китае объявили, что переснимут комедию "Холоп"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кинокомпания Alibaba Pictures, базирующаяся в Китае, приобрела права на создание ремейка российской комедии "Холоп", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на производителей.
Ожидается, что китайская версия фильма выйдет в 2023-2024 годах.
В издании отмечают, что в июне прошлого года также стало известно, что своего "Холопа" хотят снять в Мексике, Японии, Южной Корее, Испании, Польше, Франции и Индии. Все эти семь стран тоже приобрели права.
Комедия "Холоп", снятая Климом Шипенко, вышла в начале 2020 года. Спустя месяц она стала самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы картины составили более трех миллиардов рублей.
Главную роль в "Холопе" исполнил Милош Бикович. Он сыграл избалованного мажора Гришу, который после аварии "попадает" в XIX век и становится крепостным.
Вместе с ним в комедии снялись Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Вадим Демчог и другие.
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КультураКитайКлим ШипенкоНовости культурыКино и сериалыМилош БиковичРоссияИспанияЯпонияЮжная КореяИван ОхлобыстинМария Миронова
 
 
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