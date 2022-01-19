https://ria.ru/20220119/kholop-1768540011.html

В Китае объявили, что переснимут комедию "Холоп"

В Китае объявили, что переснимут комедию "Холоп" - РИА Новости, 19.01.2022

В Китае объявили, что переснимут комедию "Холоп"

Кинокомпания Alibaba Pictures, базирующаяся в Китае, приобрела права на создание ремейка российской комедии "Холоп", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:41

2022-01-19T14:41

2022-01-19T14:41

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китай

клим шипенко

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милош бикович

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кинокомпания Alibaba Pictures, базирующаяся в Китае, приобрела права на создание ремейка российской комедии "Холоп", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на производителей. Ожидается, что китайская версия фильма выйдет в 2023-2024 годах. В издании отмечают, что в июне прошлого года также стало известно, что своего "Холопа" хотят снять в Мексике, Японии, Южной Корее, Испании, Польше, Франции и Индии. Все эти семь стран тоже приобрели права. Комедия "Холоп", снятая Климом Шипенко, вышла в начале 2020 года. Спустя месяц она стала самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы картины составили более трех миллиардов рублей.Главную роль в "Холопе" исполнил Милош Бикович. Он сыграл избалованного мажора Гришу, который после аварии "попадает" в XIX век и становится крепостным. Вместе с ним в комедии снялись Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Вадим Демчог и другие.

https://ria.ru/20220105/kino-1764305569.html

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