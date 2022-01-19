https://ria.ru/20220119/khakery-1768517363.html

Россия не обращалась к КНДР по поводу данных о хакерских атаках

Россия не обращалась к КНДР по поводу данных о хакерских атаках - РИА Новости, 19.01.2022

Россия не обращалась к КНДР по поводу данных о хакерских атаках

Российская сторона не обращалась к Пхеньяну через посольство России в Северной Корее относительно информации о якобы атаках северокорейских хакеров на МИД РФ... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:40

2022-01-19T11:40

2022-01-19T11:40

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская сторона не обращалась к Пхеньяну через посольство России в Северной Корее относительно информации о якобы атаках северокорейских хакеров на МИД РФ перед Новым годом, сообщили РИА Новости в посольстве Российской Федерации в Пхеньяне."Российская сторона через посольство Российской Федерации в Пхеньяне к корейской стороне по данному вопросу не обращалась. Само посольство также запросов не направляло", - сообщили в российской дипмиссии.Газета "Коммерсант" ранее со ссылкой на исследования американских компаний по кибербезопасности сообщила, что специалисты из США предполагают, что, предположительно, северокорейская хакерская группировка Konni атаковала МИД России перед Новым годом. Как пишет газета, по данным исследованиям американских компаний по кибербезопасности Cluster25 (входит в DuskRise Inc.) и Black Lotus Labs (входит в Lumen Technologies), еще в октябре началась фишинговая кампания, направленная на сотрудников МИД: им были разосланы архивы с документами, в которых предлагалось предоставить информацию о статусе вакцинации или ссылки на загрузку поддельной "Программы для регистрации привитых в федеральном регистре вакцинированных". В результате оказалась скомпрометирована учетная запись одного из сотрудников министерства, с которой 20 декабря были разосланы новогодние поздравления с вредоносным файлом, писала газета.

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/khakery-1767404590.html

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в мире, технологии, сша, пхеньян, россия