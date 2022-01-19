https://ria.ru/20220119/khakery-1768483990.html

Американский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvil

Американский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvil - РИА Новости, 19.01.2022

Американский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvil

После задержания хакеров из REvil остальные кибервымогатели должны почувствовать давление, считает американский эксперт. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:40

2022-01-19T08:40

2022-01-19T08:41

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. После задержания хакеров из REvil остальные кибервымогатели должны почувствовать давление, считает американский эксперт.Он отметил, что привлечение хакеров к ответственности "удовлетворяет", но не решает полностью проблему кибервымогательства. По словам эксперта, организации продолжают платить выкуп, а объем денежного оборота ошеломляет.Глава отдела безопасности базирующейся в Бостоне технологической компании Cybereason Сэм Карри заявил РИА Новости, что на смену задержанным хакерам придут другие. "Как и в большинстве преступных синдикатов, всегда найдется другой игрок, который сможет заполнить пустоту", - сказал он.В Москве 14 и 15 января суд арестовал восьмерых предполагаемых членов хакерской группировки REvil которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании. Основанием для их задержания в России послужило обращение со стороны США. Американская администрация приветствовала действия российской стороны.

https://ria.ru/20220117/ukraina-1768208921.html

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