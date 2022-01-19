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Американский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvil
Американский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvil - РИА Новости, 19.01.2022
Американский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvil
После задержания хакеров из REvil остальные кибервымогатели должны почувствовать давление, считает американский эксперт. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:40
2022-01-19T08:40
2022-01-19T08:41
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. После задержания хакеров из REvil остальные кибервымогатели должны почувствовать давление, считает американский эксперт.Он отметил, что привлечение хакеров к ответственности "удовлетворяет", но не решает полностью проблему кибервымогательства. По словам эксперта, организации продолжают платить выкуп, а объем денежного оборота ошеломляет.Глава отдела безопасности базирующейся в Бостоне технологической компании Cybereason Сэм Карри заявил РИА Новости, что на смену задержанным хакерам придут другие. "Как и в большинстве преступных синдикатов, всегда найдется другой игрок, который сможет заполнить пустоту", - сказал он.В Москве 14 и 15 января суд арестовал восьмерых предполагаемых членов хакерской группировки REvil которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании. Основанием для их задержания в России послужило обращение со стороны США. Американская администрация приветствовала действия российской стороны.
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РИА Новости
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в мире, сша, москва, россия
08:40 19.01.2022 (обновлено: 08:41 19.01.2022)
Американский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvil
Эксперт Хэв: кибервымогатели почувствуют давление после задержания хакеров из REvil
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. После задержания хакеров из REvil остальные кибервымогатели должны почувствовать давление, считает американский эксперт.
"Задержание ФСБ участников REvil являет собой значительный поворот, другие представляющие угрозу акторы должны почувствовать давление", - заявил РИА Новости главный технический сотрудник датской группы LogPoint Кристин Хэв.
Он отметил, что привлечение хакеров к ответственности "удовлетворяет", но не решает полностью проблему кибервымогательства. По словам эксперта, организации продолжают платить выкуп, а объем денежного оборота ошеломляет.
Глава отдела безопасности базирующейся в Бостоне технологической компании Cybereason Сэм Карри заявил РИА Новости, что на смену задержанным хакерам придут другие. "Как и в большинстве преступных синдикатов, всегда найдется другой игрок, который сможет заполнить пустоту", - сказал он.
В Москве
14 и 15 января суд арестовал восьмерых предполагаемых членов хакерской группировки REvil которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании. Основанием для их задержания в России
послужило обращение со стороны США
. Американская администрация приветствовала действия российской стороны.