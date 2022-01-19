14:49 19.01.2022 (обновлено: 14:59 19.01.2022)
Казахстан был вынужден прибегнуть к помощи извне, заявил Токаев
Президент Казахстана Токаев: республика была вынуждена прибегнуть к помощи извне
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПогрузка военной техники российских миротворческих сил ОДКБ на самолет Ил-76МД Минобороны России на аэродроме в Казахстане. Кадр видео
Погрузка военной техники российских миротворческих сил ОДКБ на самолет Ил-76МД Минобороны России на аэродроме в Казахстане. Кадр видео
АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду раскритиковал уволенного министра обороны Мурата Бектанова за отсутствие командирских качеств, что не позволило армии проявить свой потенциал в ходе январских беспорядков, сообщила пресс-служба главы государства.
По словам президента, "министр Бектанов не проявил командирских качеств". "Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне", – заявил он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.