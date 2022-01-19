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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768484886.html
Обстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойной
Обстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойной - РИА Новости, 19.01.2022
Обстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойной
Обстановка на улицах Алма-Аты после отмены в ночь на среду режима чрезвычайного положения и прекращения комендантского часа спокойная, присутствие на улицах... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:53
2022-01-19T08:53
беспорядки в казахстане
в мире
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
нур-султан
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АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Обстановка на улицах Алма-Аты после отмены в ночь на среду режима чрезвычайного положения и прекращения комендантского часа спокойная, присутствие на улицах дополнительных сил полиции объясняется продолжением в городе антитеррористических мероприятий, передает корреспондент РИА Новости.Срок действия режима ЧП, введенный на всей территории Казахстана 5 января после начала массовых беспорядков, истек в полночь среды в Алма-Ате, а также Нур-Султане, Алма-Атинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Во всех остальных регионах президент Казахстана отменил чрезвычайное положение досрочно.Явного полицейского усиления в начале рабочего дня не наблюдалось перед акиматом (администрацией) Алмалинского района города, где после пожара в мэрии города временно располагается резиденция акима (мэра) Алма-Аты.Между тем очевидцы сообщают, что в 11.30 (08.30 мск) к резиденции акима стягиваются дополнительные силы полиции и вооружённых сил.На центральной площади "южной столицы Казахстана", которая стала эпицентром противостояния силовиков и участников массовых беспорядков, открыто движение автотранспорта. Вместе с тем на самой площади и по ее периметру припаркован служебный автотранспорт полиции, а расположенный в центре монумент независимости окружен металлическими ограждениями.Предполагается, что дополнительные меры безопасности на площади связаны с продолжающейся антитеррористической операцией и планами запрещенного в стране движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) провести в среду в Казахстане и за рубежом акции протеста.Комендатура Алма-Аты накануне предупредила, что, несмотря на завершение режима ЧП и комендантского часа, в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности, ведется круглосуточное патрулирование, продолжают действовать блокпосты.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768303189.html
https://ria.ru/20220118/radikalizm-1768463234.html
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в мире, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан
08:53 19.01.2022
 
Обстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойной

В Алма-Ате сохраняется "красный" уровень террористической угрозы

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Обстановка на улицах Алма-Аты после отмены в ночь на среду режима чрезвычайного положения и прекращения комендантского часа спокойная, присутствие на улицах дополнительных сил полиции объясняется продолжением в городе антитеррористических мероприятий, передает корреспондент РИА Новости.
Срок действия режима ЧП, введенный на всей территории Казахстана 5 января после начала массовых беспорядков, истек в полночь среды в Алма-Ате, а также Нур-Султане, Алма-Атинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Во всех остальных регионах президент Казахстана отменил чрезвычайное положение досрочно.
Явного полицейского усиления в начале рабочего дня не наблюдалось перед акиматом (администрацией) Алмалинского района города, где после пожара в мэрии города временно располагается резиденция акима (мэра) Алма-Аты.
Между тем очевидцы сообщают, что в 11.30 (08.30 мск) к резиденции акима стягиваются дополнительные силы полиции и вооружённых сил.
На центральной площади "южной столицы Казахстана", которая стала эпицентром противостояния силовиков и участников массовых беспорядков, открыто движение автотранспорта. Вместе с тем на самой площади и по ее периметру припаркован служебный автотранспорт полиции, а расположенный в центре монумент независимости окружен металлическими ограждениями.
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Предполагается, что дополнительные меры безопасности на площади связаны с продолжающейся антитеррористической операцией и планами запрещенного в стране движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) провести в среду в Казахстане и за рубежом акции протеста.
Комендатура Алма-Аты накануне предупредила, что, несмотря на завершение режима ЧП и комендантского часа, в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности, ведется круглосуточное патрулирование, продолжают действовать блокпосты.
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевНур-Султан
 
 
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