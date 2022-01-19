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На Камчатке мужчина облил себя бензином из-за увольнения
На Камчатке мужчина облил себя бензином из-за увольнения - РИА Новости, 19.01.2022
На Камчатке мужчина облил себя бензином из-за увольнения
Полиция на Камчатке задержала мужчину, который облил себя бензином и пришел на проходную к компании, откуда его накануне уволили, сообщили РИА Новости в среду в РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:14
2022-01-19T12:14
2022-01-19T12:22
происшествия
камчатский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв - РИА Новости. Полиция на Камчатке задержала мужчину, который облил себя бензином и пришел на проходную к компании, откуда его накануне уволили, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе краевого УМВД."На проходную пришел гражданин, который облил себя бензином. Его вчера уволили с предприятия, которое находится там на территории. Мужчина хотел обратить на себя внимание, но ему помешали сотрудники ППС, которые его обездвижили", — рассказали в полиции.Мужчину задержали и направили к наркологу. Где работал задержанный, в полиции уточнить не смогли.
https://ria.ru/20211223/benzin-1765041386.html
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РИА Новости
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происшествия, камчатский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:14 19.01.2022 (обновлено: 12:22 19.01.2022)
На Камчатке мужчина облил себя бензином из-за увольнения
Житель Камчатки облил себя бензином на территории компании, откуда его накануне уволили