https://ria.ru/20220119/kamchatka-1768526310.html

На Камчатке мужчина облил себя бензином из-за увольнения

На Камчатке мужчина облил себя бензином из-за увольнения - РИА Новости, 19.01.2022

На Камчатке мужчина облил себя бензином из-за увольнения

Полиция на Камчатке задержала мужчину, который облил себя бензином и пришел на проходную к компании, откуда его накануне уволили, сообщили РИА Новости в среду в РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:14

2022-01-19T12:14

2022-01-19T12:22

происшествия

камчатский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв - РИА Новости. Полиция на Камчатке задержала мужчину, который облил себя бензином и пришел на проходную к компании, откуда его накануне уволили, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе краевого УМВД."На проходную пришел гражданин, который облил себя бензином. Его вчера уволили с предприятия, которое находится там на территории. Мужчина хотел обратить на себя внимание, но ему помешали сотрудники ППС, которые его обездвижили", — рассказали в полиции.Мужчину задержали и направили к наркологу. Где работал задержанный, в полиции уточнить не смогли.

https://ria.ru/20211223/benzin-1765041386.html

камчатский край

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2022

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происшествия, камчатский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)