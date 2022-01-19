https://ria.ru/20220119/kamchatka-1768483874.html
В Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из Москвы
В Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из Москвы - РИА Новости, 19.01.2022
В Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из Москвы
Недельный тур на Камчатку вряд ли будет стоить значительно дешевле 70 тысяч рублей, регион находится от Москвы дальше Нью-Йорка, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:40
2022-01-19T08:40
2022-01-19T08:40
туризм
камчатский край
москва
алексей чекунков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748597435_0:148:1920:1228_1920x0_80_0_0_6a4ffd8df49e0b4c6c3aa665e5cdea28.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Недельный тур на Камчатку вряд ли будет стоить значительно дешевле 70 тысяч рублей, регион находится от Москвы дальше Нью-Йорка, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Уже можно приобрести недельный тур на Камчатку из Москвы по цене от 70 тыс. рублей. Сильно ниже вряд ли получится из-за логистики - объективно Камчатка дальше от Москвы, чем Нью-Йорк", - заявил Чекунков.Как отметил министр, в регионе создается 121 отель, туристские комплексы, базы отдыха, семь санаторно-курортных комплексов, 10 спортивно – развлекательных парков, глэмпинги, места массового отдыха, визит-центры, придорожные сервисы, стоянки яхт и катеров."Предприниматели из сектора МСП обеспечат рост конкуренции, снижение цен для пользователей. Это и есть та благоприятная среда, когда рыночные механизмы делают продукт более привлекательным для потребителя", - добавил министр.
https://ria.ru/20220119/kamchatka-1768482618.html
камчатский край
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748597435_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_d29713b736f34dbef4cbbdbec9d89f8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатский край, москва, алексей чекунков
В Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из Москвы
Глава Минвостока Чекунков: туров на Камчатку из Москвы дешевле 70 тысяч рублей не будет
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Недельный тур на Камчатку вряд ли будет стоить значительно дешевле 70 тысяч рублей, регион находится от Москвы
дальше Нью-Йорка
, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
.
"Уже можно приобрести недельный тур на Камчатку из Москвы по цене от 70 тыс. рублей. Сильно ниже вряд ли получится из-за логистики - объективно Камчатка дальше от Москвы, чем Нью-Йорк", - заявил Чекунков.
Как отметил министр, в регионе создается 121 отель, туристские комплексы, базы отдыха, семь санаторно-курортных комплексов, 10 спортивно – развлекательных парков, глэмпинги, места массового отдыха, визит-центры, придорожные сервисы, стоянки яхт и катеров.
"Предприниматели из сектора МСП обеспечат рост конкуренции, снижение цен для пользователей. Это и есть та благоприятная среда, когда рыночные механизмы делают продукт более привлекательным для потребителя", - добавил министр.