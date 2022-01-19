https://ria.ru/20220119/kamchatka-1768483874.html

В Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из Москвы

В Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из Москвы - РИА Новости, 19.01.2022

В Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из Москвы

Недельный тур на Камчатку вряд ли будет стоить значительно дешевле 70 тысяч рублей, регион находится от Москвы дальше Нью-Йорка, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:40

2022-01-19T08:40

2022-01-19T08:40

туризм

камчатский край

москва

алексей чекунков

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Недельный тур на Камчатку вряд ли будет стоить значительно дешевле 70 тысяч рублей, регион находится от Москвы дальше Нью-Йорка, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Уже можно приобрести недельный тур на Камчатку из Москвы по цене от 70 тыс. рублей. Сильно ниже вряд ли получится из-за логистики - объективно Камчатка дальше от Москвы, чем Нью-Йорк", - заявил Чекунков.Как отметил министр, в регионе создается 121 отель, туристские комплексы, базы отдыха, семь санаторно-курортных комплексов, 10 спортивно – развлекательных парков, глэмпинги, места массового отдыха, визит-центры, придорожные сервисы, стоянки яхт и катеров."Предприниматели из сектора МСП обеспечат рост конкуренции, снижение цен для пользователей. Это и есть та благоприятная среда, когда рыночные механизмы делают продукт более привлекательным для потребителя", - добавил министр.

https://ria.ru/20220119/kamchatka-1768482618.html

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камчатский край, москва, алексей чекунков