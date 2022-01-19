https://ria.ru/20220119/kaliningral-1768537068.html

Аэропорт Калининграда установил рекорд по пассажиропотоку

Аэропорт Калининграда установил рекорд по пассажиропотоку - РИА Новости, 19.01.2022

Аэропорт Калининграда установил рекорд по пассажиропотоку

По итогам 2021 года пассажиропоток Международного аэропорта Калининград (Храброво) впервые в истории достиг 3,91 миллионов человек, сообщила журналистам ведущий РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:30

2022-01-19T18:30

2022-01-19T18:30

туризм

аэропорт

рекорды

калининград

храброво (аэропорт)

новости - туризм

пассажиры

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110667_0:72:3072:1799_1920x0_80_0_0_1e329b1d02856fd544b394a5433fa5f2.jpg

КАЛИНИНГРАД, 19 янв – РИА Новости. По итогам 2021 года пассажиропоток Международного аэропорта Калининград (Храброво) впервые в истории достиг 3,91 миллионов человек, сообщила журналистам ведущий специалист по связям с общественностью воздушной гавани Наталья Грицун."За год пассажиропоток увеличился на 65 процентов по сравнению с показателями допандемийного 2019 года, и на 84,7 процента по сравнению с 2020-м", — рассказала Грицун.По информации пресс-службы аэропорта, всего было выполнено 14​ 540 самолетовылетов.В 2021 году из аэропорта открылись новые внутренние направления в Новосибирск, Тюмень, Уфу, Самару, Пермь, Брянск, Курск. Увеличилось количество рейсов на в Москву и Санкт-Петербург. Продолжили выполняться рейсы в Череповец, Екатеринбург, Мурманск, Сочи, Архангельск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калугу, Псков, Минеральные Воды. Уточняется, что всего внутренними рейсами было перевезено 3​ 818​ 070 пассажиров.Также, по данным пресс-службы, начало возобновляться прерванное из-за пандемии международное авиасообщение."Снова стали осуществляться рейсы в Минск, а также чартеры в Турцию (Анталью). Открылись новые направления в Казахстан (Алмату и Нур-Султан). После перерыва в несколько лет возобновились полеты в Египет и Берлин", — отметили в пресс-службе, добавив, что, тем не менее, допандемийных показателей достигнуть пока не удалось: снижение пассажиропотока по сравнению с 2019 годом остается значительным – на 63 процента."Однако по сравнению с 2020-м количество международных перевозок выросло в два раза, всего за год было принято и отправлено 92​ 776 человек", — уточнили в пресс-службе.Международный аэропорт Калининграда (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в​ 20​ км к​ северо-востоку от​ центра города Калининграда. Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов.​

https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэропорт, рекорды, калининград, храброво (аэропорт), новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, россия