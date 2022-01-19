https://ria.ru/20220119/kaliningral-1768537068.html
Аэропорт Калининграда установил рекорд по пассажиропотоку
Аэропорт Калининграда установил рекорд по пассажиропотоку - РИА Новости, 19.01.2022
Аэропорт Калининграда установил рекорд по пассажиропотоку
По итогам 2021 года пассажиропоток Международного аэропорта Калининград (Храброво) впервые в истории достиг 3,91 миллионов человек, сообщила журналистам ведущий РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:30
2022-01-19T18:30
2022-01-19T18:30
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КАЛИНИНГРАД, 19 янв – РИА Новости. По итогам 2021 года пассажиропоток Международного аэропорта Калининград (Храброво) впервые в истории достиг 3,91 миллионов человек, сообщила журналистам ведущий специалист по связям с общественностью воздушной гавани Наталья Грицун."За год пассажиропоток увеличился на 65 процентов по сравнению с показателями допандемийного 2019 года, и на 84,7 процента по сравнению с 2020-м", — рассказала Грицун.По информации пресс-службы аэропорта, всего было выполнено 14 540 самолетовылетов.В 2021 году из аэропорта открылись новые внутренние направления в Новосибирск, Тюмень, Уфу, Самару, Пермь, Брянск, Курск. Увеличилось количество рейсов на в Москву и Санкт-Петербург. Продолжили выполняться рейсы в Череповец, Екатеринбург, Мурманск, Сочи, Архангельск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калугу, Псков, Минеральные Воды. Уточняется, что всего внутренними рейсами было перевезено 3 818 070 пассажиров.Также, по данным пресс-службы, начало возобновляться прерванное из-за пандемии международное авиасообщение."Снова стали осуществляться рейсы в Минск, а также чартеры в Турцию (Анталью). Открылись новые направления в Казахстан (Алмату и Нур-Султан). После перерыва в несколько лет возобновились полеты в Египет и Берлин", — отметили в пресс-службе, добавив, что, тем не менее, допандемийных показателей достигнуть пока не удалось: снижение пассажиропотока по сравнению с 2019 годом остается значительным – на 63 процента."Однако по сравнению с 2020-м количество международных перевозок выросло в два раза, всего за год было принято и отправлено 92 776 человек", — уточнили в пресс-службе.Международный аэропорт Калининграда (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов.
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Аэропорт Калининграда установил рекорд по пассажиропотоку
Пассажиропоток аэропорта Храброво составил почти четыре миллиона человек в 2021 году
КАЛИНИНГРАД, 19 янв – РИА Новости. По итогам 2021 года пассажиропоток Международного аэропорта Калининград (Храброво) впервые в истории достиг 3,91 миллионов человек, сообщила журналистам ведущий специалист по связям с общественностью воздушной гавани Наталья Грицун.
"За год пассажиропоток увеличился на 65 процентов по сравнению с показателями допандемийного 2019 года, и на 84,7 процента по сравнению с 2020-м", — рассказала Грицун.
По информации пресс-службы аэропорта, всего было выполнено 14 540 самолетовылетов.
В 2021 году из аэропорта открылись новые внутренние направления в Новосибирск, Тюмень, Уфу, Самару, Пермь, Брянск, Курск. Увеличилось количество рейсов на в Москву и Санкт-Петербург. Продолжили выполняться рейсы в Череповец, Екатеринбург, Мурманск, Сочи, Архангельск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калугу, Псков, Минеральные Воды. Уточняется, что всего внутренними рейсами было перевезено 3 818 070 пассажиров.
Также, по данным пресс-службы, начало возобновляться прерванное из-за пандемии международное авиасообщение.
"Снова стали осуществляться рейсы в Минск, а также чартеры в Турцию (Анталью). Открылись новые направления в Казахстан (Алмату и Нур-Султан). После перерыва в несколько лет возобновились полеты в Египет и Берлин", — отметили в пресс-службе, добавив, что, тем не менее, допандемийных показателей достигнуть пока не удалось: снижение пассажиропотока по сравнению с 2019 годом остается значительным – на 63 процента.
"Однако по сравнению с 2020-м количество международных перевозок выросло в два раза, всего за год было принято и отправлено 92 776 человек", — уточнили в пресс-службе.
Международный аэропорт Калининграда (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов.