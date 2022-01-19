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В Москве задержали подозреваемого в двух попытках изнасилования
В Москве задержали подозреваемого в двух попытках изнасилования - РИА Новости, 19.01.2022
В Москве задержали подозреваемого в двух попытках изнасилования
Правоохранители задержали подозреваемого в двух попытках изнасилования на юго-западе Москвы, устанавливается его причастность к других аналогичным... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:27
2022-01-19T12:32
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в двух попытках изнасилования на юго-западе Москвы, устанавливается его причастность к других аналогичным преступлениям, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)... 21-летний подозреваемый в совершении преступлений установлен и задержан. В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия", - сказала она.По данным следствия, 8 января подозреваемый, находясь на юго-западе Москвы, напал на незнакомую женщину 1977 года рождения и попытался изнасиловать, однако встретил ее активное сопротивление. А 14 января он попытался совершить аналогичное преступление против девушки 1999 года рождения.По словам Ивановой, подозреваемый проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории столицы, в связи с чем следователи просят пострадавших или располагающим какой-либо информацией обратиться в следственное подразделение по адресу: город Москва, проезд Карамзина, дом 9, корпус 1 или по телефонам: 8 (499) 724-46-90 , 8 (495) 690-25-28 (круглосуточно) телефон доверия или "02".
https://ria.ru/20220114/iznasilovanie-1767777401.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
12:27 19.01.2022 (обновлено: 12:32 19.01.2022)
 
В Москве задержали подозреваемого в двух попытках изнасилования

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в двух попытках изнасилования

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в двух попытках изнасилования на юго-западе Москвы, устанавливается его причастность к других аналогичным преступлениям, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)... 21-летний подозреваемый в совершении преступлений установлен и задержан. В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия", - сказала она.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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По данным следствия, 8 января подозреваемый, находясь на юго-западе Москвы, напал на незнакомую женщину 1977 года рождения и попытался изнасиловать, однако встретил ее активное сопротивление. А 14 января он попытался совершить аналогичное преступление против девушки 1999 года рождения.
По словам Ивановой, подозреваемый проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории столицы, в связи с чем следователи просят пострадавших или располагающим какой-либо информацией обратиться в следственное подразделение по адресу: город Москва, проезд Карамзина, дом 9, корпус 1 или по телефонам: 8 (499) 724-46-90 , 8 (495) 690-25-28 (круглосуточно) телефон доверия или "02".
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаРоссия
 
 
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