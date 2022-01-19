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Полиция проверяет информацию об избиении нижегородца мусорщиком
Полиция проверяет информацию об избиении нижегородца мусорщиком - РИА Новости, 19.01.2022
Полиция проверяет информацию об избиении нижегородца мусорщиком
Полиция выяснит обстоятельства инцидента, в ходе которого жителя нижегородского Городца якобы избил водитель мусоровоза, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:47
2022-01-19T16:53
происшествия
нижегородская область
городец
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
жкх
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Полиция выяснит обстоятельства инцидента, в ходе которого жителя нижегородского Городца якобы избил водитель мусоровоза, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее местный телеканал "Кстати НН" показал сюжет о мужчине, который снял на мобильный телефон, как коммунальщики вместо того, чтобы пересыпать отходы из контейнеров в мусоровоз, переворачивают мусорные баки, вытряхивая на снег весь мусор, а затем собирают его манипуляторами, словно играя в какую-то игру. По словам автора видео, водитель машины набросился на него с кулаками, когда увидел, что тот снимает происходящее.Как сообщили агентству в региональном управлении МВД, житель Городца с жалобами на избиение в полицию не обращался. "Тем не менее по факту вышедшего материала в СМИ, где говорится об избиении гражданина, сообщившего о неправомерных действиях сотрудников коммунальных служб, полицейскими будет проведена проверка", - заявили в пресс-службе.В свою очередь в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами агентству сообщили, что то, что жители приняли за "игру с мусорными баками" объясняется спецификой скопившегося мусора."Пользователи контейнерной площадки погрузили в контейнер для твердых коммунальных отходов строительные и крупногабаритные отходы. Мультилифт поднять емкости не смог, в связи с чем подрядчик прислал на место ломовоз, он по-другому осуществить погрузку не может", - объяснили в пресс-службе регионального оператора по работе с ТКО. Манипуляторами машины собирали рассыпанный мелкий мусор. "Место вычищено от отходов, контейнеры на месте", - заверили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210802/proverka-1744038809.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, городец, министерство внутренних дел рф (мвд россии), жкх
13:47 19.01.2022 (обновлено: 16:53 19.01.2022)
 
Полиция проверяет информацию об избиении нижегородца мусорщиком

Полиция проверяет информацию об избиении жителя Нижегородской области водителем мусоровоза

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Полиция выяснит обстоятельства инцидента, в ходе которого жителя нижегородского Городца якобы избил водитель мусоровоза, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее местный телеканал "Кстати НН" показал сюжет о мужчине, который снял на мобильный телефон, как коммунальщики вместо того, чтобы пересыпать отходы из контейнеров в мусоровоз, переворачивают мусорные баки, вытряхивая на снег весь мусор, а затем собирают его манипуляторами, словно играя в какую-то игру. По словам автора видео, водитель машины набросился на него с кулаками, когда увидел, что тот снимает происходящее.
Как сообщили агентству в региональном управлении МВД, житель Городца с жалобами на избиение в полицию не обращался. "Тем не менее по факту вышедшего материала в СМИ, где говорится об избиении гражданина, сообщившего о неправомерных действиях сотрудников коммунальных служб, полицейскими будет проведена проверка", - заявили в пресс-службе.
В свою очередь в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами агентству сообщили, что то, что жители приняли за "игру с мусорными баками" объясняется спецификой скопившегося мусора.
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"Пользователи контейнерной площадки погрузили в контейнер для твердых коммунальных отходов строительные и крупногабаритные отходы. Мультилифт поднять емкости не смог, в связи с чем подрядчик прислал на место ломовоз, он по-другому осуществить погрузку не может", - объяснили в пресс-службе регионального оператора по работе с ТКО.
Манипуляторами машины собирали рассыпанный мелкий мусор. "Место вычищено от отходов, контейнеры на месте", - заверили в пресс-службе.
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