https://ria.ru/20220119/izbienie-1768543356.html

Полиция проверяет информацию об избиении нижегородца мусорщиком

Полиция проверяет информацию об избиении нижегородца мусорщиком - РИА Новости, 19.01.2022

Полиция проверяет информацию об избиении нижегородца мусорщиком

Полиция выяснит обстоятельства инцидента, в ходе которого жителя нижегородского Городца якобы избил водитель мусоровоза, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:47

2022-01-19T13:47

2022-01-19T16:53

происшествия

нижегородская область

городец

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

жкх

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Полиция выяснит обстоятельства инцидента, в ходе которого жителя нижегородского Городца якобы избил водитель мусоровоза, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее местный телеканал "Кстати НН" показал сюжет о мужчине, который снял на мобильный телефон, как коммунальщики вместо того, чтобы пересыпать отходы из контейнеров в мусоровоз, переворачивают мусорные баки, вытряхивая на снег весь мусор, а затем собирают его манипуляторами, словно играя в какую-то игру. По словам автора видео, водитель машины набросился на него с кулаками, когда увидел, что тот снимает происходящее.Как сообщили агентству в региональном управлении МВД, житель Городца с жалобами на избиение в полицию не обращался. "Тем не менее по факту вышедшего материала в СМИ, где говорится об избиении гражданина, сообщившего о неправомерных действиях сотрудников коммунальных служб, полицейскими будет проведена проверка", - заявили в пресс-службе.В свою очередь в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами агентству сообщили, что то, что жители приняли за "игру с мусорными баками" объясняется спецификой скопившегося мусора."Пользователи контейнерной площадки погрузили в контейнер для твердых коммунальных отходов строительные и крупногабаритные отходы. Мультилифт поднять емкости не смог, в связи с чем подрядчик прислал на место ломовоз, он по-другому осуществить погрузку не может", - объяснили в пресс-службе регионального оператора по работе с ТКО. Манипуляторами машины собирали рассыпанный мелкий мусор. "Место вычищено от отходов, контейнеры на месте", - заверили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210802/proverka-1744038809.html

https://ria.ru/20211123/ekaterinburg-1760291030.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, городец, министерство внутренних дел рф (мвд россии), жкх