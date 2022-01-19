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Путин предложил президенту Ирана разъяснить позицию по СВПД
Путин предложил президенту Ирана разъяснить позицию по СВПД - РИА Новости, 19.01.2022
Путин предложил президенту Ирана разъяснить позицию по СВПД
Москве важно узнать позицию Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:38
2022-01-19T16:38
2022-01-19T16:47
политика
иран
владимир путин
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
ибрахим раиси
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МОСКВА, 19 Янв - РИА Новости. Москве важно узнать позицию Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси."Конечно, мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД", - сказал Путин на российско-иранских переговорах в среду.
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политика, иран, владимир путин, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), ибрахим раиси
16:38 19.01.2022 (обновлено: 16:47 19.01.2022)
Путин предложил президенту Ирана разъяснить позицию по СВПД
Путин на встрече с президентом Ирана Раиси: Москве важно знать позицию Тегерана по СВПД