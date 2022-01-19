https://ria.ru/20220119/iran-1768586394.html

Путин предложил президенту Ирана разъяснить позицию по СВПД

Путин предложил президенту Ирана разъяснить позицию по СВПД - РИА Новости, 19.01.2022

Путин предложил президенту Ирана разъяснить позицию по СВПД

Москве важно узнать позицию Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:38

2022-01-19T16:38

2022-01-19T16:47

политика

иран

владимир путин

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

ибрахим раиси

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МОСКВА, 19 Янв - РИА Новости. Москве важно узнать позицию Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси."Конечно, мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД", - сказал Путин на российско-иранских переговорах в среду.

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

иран

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политика, иран, владимир путин, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), ибрахим раиси