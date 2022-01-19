https://ria.ru/20220119/iran-1768586052.html

Иран не остановит свое развитие из-за санкций, заявил президент Раиси

Иран не остановит свое развитие из-за санкций, заявил президент Раиси - РИА Новости, 19.01.2022

Иран не остановит свое развитие из-за санкций, заявил президент Раиси

Иран никогда не остановит свое развитие из-за санкций Запада, заявил президент страны Ибрахим Раиси. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:37

2022-01-19T16:37

2022-01-19T16:46

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Иран никогда не остановит свое развитие из-за санкций Запада, заявил президент страны Ибрахим Раиси.По его словам, в нынешних условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в частности США, Тегеран и Москва могут создать синергию во взаимодействии двух стран."Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз. Мы сейчас, конечно, прикладываем усилия к тому, чтобы санкции были сняты", - сказал Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что визит Раиси в Россию будет очень важным, нужно провести "инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана". Он подчеркивал, что стороны также обсудят экономическую повестку дня, международную политику, работу в ООН и других международных организациях.Как ожидается, в ходе визита Раиси выступит на пленарном заседании Госдумы в четверг, посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством.

https://ria.ru/20220119/iran-1768585338.html

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