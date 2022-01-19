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Иран не остановит свое развитие из-за санкций, заявил президент Раиси
Иран не остановит свое развитие из-за санкций, заявил президент Раиси - РИА Новости, 19.01.2022
Иран не остановит свое развитие из-за санкций, заявил президент Раиси
Иран никогда не остановит свое развитие из-за санкций Запада, заявил президент страны Ибрахим Раиси. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:37
2022-01-19T16:46
иран
владимир путин
в мире
сша
оон
москва
госдума рф
сергей лавров
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Иран никогда не остановит свое развитие из-за санкций Запада, заявил президент страны Ибрахим Раиси.По его словам, в нынешних условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в частности США, Тегеран и Москва могут создать синергию во взаимодействии двух стран."Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз. Мы сейчас, конечно, прикладываем усилия к тому, чтобы санкции были сняты", - сказал Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что визит Раиси в Россию будет очень важным, нужно провести "инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана". Он подчеркивал, что стороны также обсудят экономическую повестку дня, международную политику, работу в ООН и других международных организациях.Как ожидается, в ходе визита Раиси выступит на пленарном заседании Госдумы в четверг, посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством.
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иран, владимир путин, в мире, сша, оон, москва, госдума рф, сергей лавров, московская соборная мечеть, цены на нефть, россия, ибрахим раиси
16:37 19.01.2022 (обновлено: 16:46 19.01.2022)
 
Иран не остановит свое развитие из-за санкций, заявил президент Раиси

Президент Ирана Раиси: республика не остановит свое развитие из-за западных санкций

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Флаг Ирана
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Иран никогда не остановит свое развитие из-за санкций Запада, заявил президент страны Ибрахим Раиси.
По его словам, в нынешних условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в частности США, Тегеран и Москва могут создать синергию во взаимодействии двух стран.
"Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз. Мы сейчас, конечно, прикладываем усилия к тому, чтобы санкции были сняты", - сказал Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что визит Раиси в Россию будет очень важным, нужно провести "инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана". Он подчеркивал, что стороны также обсудят экономическую повестку дня, международную политику, работу в ООН и других международных организациях.
Как ожидается, в ходе визита Раиси выступит на пленарном заседании Госдумы в четверг, посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
16:35
Президент Ирана оценил уровень экономических связей с Россией
 
ИранВладимир ПутинВ миреСШАООНМоскваГосдума РФСергей ЛавровМосковская соборная мечетьЦены на нефтьРоссияИбрахим Раиси
 
 
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