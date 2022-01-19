https://ria.ru/20220119/investory-1768486280.html

Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФО

Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФО - РИА Новости, 19.01.2022

Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФО

Чешские, австрийские и японские инвесторы рассматривают проекты на Дальнем Востоке, связанные с переработкой леса, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:07

2022-01-19T09:07

2022-01-19T10:02

экономика

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

дальний восток

алексей чекунков

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Чешские, австрийские и японские инвесторы рассматривают проекты на Дальнем Востоке, связанные с переработкой леса, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."В регион приходят крупные иностранные инвесторы с целью создания новых лесоперерабатывающих мощностей и увеличения глубины переработки древесины. Такие, например, как японский домостроительный холдинг Iida Group. Компания инвестирует в развитие крупнейшего лесопромышленного холдинга на территории Дальнего Востока около 11 миллиардов рублей в следующие пять лет", - рассказал Чекунков."Будут расширены существующие заводы по производству пиломатериалов, шпона, пеллет, построены новые перерабатывающие мощности. Ряд чешских и австрийских инвесторов также рассматривают проекты на Дальнем Востоке общим объемом более 33 миллиардов рублей", - добавил он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211225/investproekty-1765494232.html

дальний восток

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экономика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), дальний восток, алексей чекунков