https://ria.ru/20220119/investory-1768486280.html
Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФО
Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФО - РИА Новости, 19.01.2022
Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФО
Чешские, австрийские и японские инвесторы рассматривают проекты на Дальнем Востоке, связанные с переработкой леса, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:07
2022-01-19T09:07
2022-01-19T10:02
экономика
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
дальний восток
алексей чекунков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Чешские, австрийские и японские инвесторы рассматривают проекты на Дальнем Востоке, связанные с переработкой леса, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."В регион приходят крупные иностранные инвесторы с целью создания новых лесоперерабатывающих мощностей и увеличения глубины переработки древесины. Такие, например, как японский домостроительный холдинг Iida Group. Компания инвестирует в развитие крупнейшего лесопромышленного холдинга на территории Дальнего Востока около 11 миллиардов рублей в следующие пять лет", - рассказал Чекунков."Будут расширены существующие заводы по производству пиломатериалов, шпона, пеллет, построены новые перерабатывающие мощности. Ряд чешских и австрийских инвесторов также рассматривают проекты на Дальнем Востоке общим объемом более 33 миллиардов рублей", - добавил он.Читайте полный текст интервью >>>
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дальний восток
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7 495 645-6601
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экономика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), дальний восток, алексей чекунков
09:07 19.01.2022 (обновлено: 10:02 19.01.2022)
Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФО
Глава Минвостока Чекунков: чешские и австрийские инвесторы рассматривают проекты в ДФО