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Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФО
Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФО - РИА Новости, 19.01.2022
Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФО
Чешские, австрийские и японские инвесторы рассматривают проекты на Дальнем Востоке, связанные с переработкой леса, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:07
2022-01-19T10:02
экономика
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
дальний восток
алексей чекунков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Чешские, австрийские и японские инвесторы рассматривают проекты на Дальнем Востоке, связанные с переработкой леса, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."В регион приходят крупные иностранные инвесторы с целью создания новых лесоперерабатывающих мощностей и увеличения глубины переработки древесины. Такие, например, как японский домостроительный холдинг Iida Group. Компания инвестирует в развитие крупнейшего лесопромышленного холдинга на территории Дальнего Востока около 11 миллиардов рублей в следующие пять лет", - рассказал Чекунков."Будут расширены существующие заводы по производству пиломатериалов, шпона, пеллет, построены новые перерабатывающие мощности. Ряд чешских и австрийских инвесторов также рассматривают проекты на Дальнем Востоке общим объемом более 33 миллиардов рублей", - добавил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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дальний восток
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экономика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), дальний восток, алексей чекунков
09:07 19.01.2022 (обновлено: 10:02 19.01.2022)
 
Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФО

Глава Минвостока Чекунков: чешские и австрийские инвесторы рассматривают проекты в ДФО

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Чешские, австрийские и японские инвесторы рассматривают проекты на Дальнем Востоке, связанные с переработкой леса, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"В регион приходят крупные иностранные инвесторы с целью создания новых лесоперерабатывающих мощностей и увеличения глубины переработки древесины. Такие, например, как японский домостроительный холдинг Iida Group. Компания инвестирует в развитие крупнейшего лесопромышленного холдинга на территории Дальнего Востока около 11 миллиардов рублей в следующие пять лет", - рассказал Чекунков.
"Будут расширены существующие заводы по производству пиломатериалов, шпона, пеллет, построены новые перерабатывающие мощности. Ряд чешских и австрийских инвесторов также рассматривают проекты на Дальнем Востоке общим объемом более 33 миллиардов рублей", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>>
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ЭкономикаМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Дальний ВостокАлексей Чекунков
 
 
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