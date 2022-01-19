https://ria.ru/20220119/investory-1768477541.html

Минвосток уже начал привлекать инвесторов на Курилы, рассказал Чекунков

Минвосток уже начал привлекать инвесторов на Курилы, рассказал Чекунков - РИА Новости, 19.01.2022

Минвосток уже начал привлекать инвесторов на Курилы, рассказал Чекунков

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики уже начало привлекать инвесторов на Курилы, где ожидается введение специального налогового режима, в нем... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T04:39

2022-01-19T04:39

2022-01-19T09:02

экономика

в мире

владимир путин

арктика

итуруп

алексей чекунков

инвесторы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748868850_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_27870fe0ee1f40c69bd429cb9b6b53e6.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики уже начало привлекать инвесторов на Курилы, где ожидается введение специального налогового режима, в нем могут быть заинтересованы предприятия рыбной отрасли и туристические проекты, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Алексей Чекунков.В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.Как отметил министр, компании, занимающиеся рыбным промыслом, заинтересованы в развитии переработки на Курилах."Инвесторы в туристические проекты — в создании новых объектов туристической инфраструктуры. В частности, на Онекотане, где есть знаменитый вулкан Креницина и озеро Кольцевое. На Итурупе есть горячие источники, которые уже пользуются популярностью у российских туристов", — рассказал Чекунков.

https://ria.ru/20220119/shumshu-1768476964.html

арктика

итуруп

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, владимир путин, арктика, итуруп, алексей чекунков, инвесторы, россия