04:39 19.01.2022 (обновлено: 09:02 19.01.2022)
Минвосток уже начал привлекать инвесторов на Курилы, рассказал Чекунков
Министр Чекунков: Минвостокразвития уже начало привлекать инвесторов на Курилы
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики уже начало привлекать инвесторов на Курилы, где ожидается введение специального налогового режима, в нем могут быть заинтересованы предприятия рыбной отрасли и туристические проекты, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Алексей Чекунков.
В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.
"Уже работаем по привлечению инвесторов на Курильские острова. Помимо традиционных участников рыбной отрасли будем делать упор на туристические проекты. Курилы — это необыкновенно красиво", — сказал Чекунков.
Как отметил министр, компании, занимающиеся рыбным промыслом, заинтересованы в развитии переработки на Курилах.
"Инвесторы в туристические проекты — в создании новых объектов туристической инфраструктуры. В частности, на Онекотане, где есть знаменитый вулкан Креницина и озеро Кольцевое. На Итурупе есть горячие источники, которые уже пользуются популярностью у российских туристов", — рассказал Чекунков.