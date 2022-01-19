Чекунков: на Курилах после введения спецрежима ждут иностранных инвесторов
Чекунков: на Курилах после введения спецрежима будут рады инвесторам из любых стран
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. После введения специального налогового режима на Курильских островах будут рады зарубежным инвесторам из любых стран, в том числе Японии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Мы непрерывно усовершенствуем правовые режимы поддержки предпринимательской деятельности, повышающие инвестиционную привлекательность регионов Дальнего Востока России, к которым относится и Сахалинская область. Создание нового преференциального режима на Курилах – это часть данной работы", — сказал Чекунков.
"При этом, как и в случае с остальными преференциальными режимами, уже созданными и действующими на Дальнем Востоке, мы приветствуем как российских, так и зарубежных инвесторов из любых стран, в том числе из Японии", — добавил он.
В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.