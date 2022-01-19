https://ria.ru/20220119/investory-1768476309.html

Чекунков: на Курилах после введения спецрежима ждут иностранных инвесторов

Чекунков: на Курилах после введения спецрежима ждут иностранных инвесторов - РИА Новости, 19.01.2022

Чекунков: на Курилах после введения спецрежима ждут иностранных инвесторов

После введения специального налогового режима на Курильских островах будут рады зарубежным инвесторам из любых стран, в том числе Японии, рассказал в интервью... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T03:44

2022-01-19T03:44

2022-01-19T03:44

экономика

в мире

япония

владимир путин

дальний восток

алексей чекунков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768375886_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_e1fad4c93c3243cc4ad92bc952dc2ce7.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. После введения специального налогового режима на Курильских островах будут рады зарубежным инвесторам из любых стран, в том числе Японии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."При этом, как и в случае с остальными преференциальными режимами, уже созданными и действующими на Дальнем Востоке, мы приветствуем как российских, так и зарубежных инвесторов из любых стран, в том числе из Японии", — добавил он.В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.

https://ria.ru/20220119/spetsrezhim-1768475497.html

япония

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, япония, владимир путин, дальний восток, алексей чекунков, россия