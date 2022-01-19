https://ria.ru/20220119/investforum-1768488768.html

Чернышенко прокомментировал перенос инвестфорума в Сочи

Чернышенко прокомментировал перенос инвестфорума в Сочи - РИА Новости, 19.01.2022

Чернышенко прокомментировал перенос инвестфорума в Сочи

Форум в Сочи пройдёт, как только стабилизируется обстановка, связанная с пандемией коронавируса, проработка программы инвестфорума продолжается, сообщает... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:25

2022-01-19T09:25

2022-01-19T09:36

экономика

сочи

инвестиционный форум в сочи

дмитрий чернышенко

распространение коронавируса

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СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Форум в Сочи пройдёт, как только стабилизируется обстановка, связанная с пандемией коронавируса, проработка программы инвестфорума продолжается, сообщает пресс-служба Российского инвестиционного форума в среду.Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи на 17-19 февраля, перенесен на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации."Привлечение инвестиций в субъекты имеет ключевое значение для экономики нашей страны. Поэтому сейчас в дистанционном режиме с регионами продолжается проработка повестки и деловой программы. Как только улучшится эпидемиологическая ситуация, мы возобновим активную фазу подготовки и проведем форум на самом высоком уровне", - приводятся в релизе слова заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.При этом, отмечается, что даты форума будут объявлены дополнительно.

https://ria.ru/20211019/forum-1755287565.html

сочи

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экономика, сочи, инвестиционный форум в сочи, дмитрий чернышенко