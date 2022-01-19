09:25 19.01.2022 (обновлено: 09:36 19.01.2022)
Чернышенко прокомментировал перенос инвестфорума в Сочи
Вице-премьер Чернышенко: инвестфорум в Сочи состоится, как только позволит эпидситуация
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Форум в Сочи пройдёт, как только стабилизируется обстановка, связанная с пандемией коронавируса, проработка программы инвестфорума продолжается, сообщает пресс-служба Российского инвестиционного форума в среду.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи на 17-19 февраля, перенесен на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации.
"Привлечение инвестиций в субъекты имеет ключевое значение для экономики нашей страны. Поэтому сейчас в дистанционном режиме с регионами продолжается проработка повестки и деловой программы. Как только улучшится эпидемиологическая ситуация, мы возобновим активную фазу подготовки и проведем форум на самом высоком уровне", - приводятся в релизе слова заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
При этом, отмечается, что даты форума будут объявлены дополнительно.
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