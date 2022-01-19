Интерпол просит арестовать торговца оружием, связанного с Хуаном Карлосом I
Интерпол попросил арестовать торговца оружием, связанного с королем Хуаном Карлосом I
© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Интерпол просит ОАЭ немедленно арестовать торговца оружием по имени Абдул Рахман Эль Ассир, находящегося в международном розыске и имеющего тесные связи с почетным королем Испании Хуаном Карлосом I, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в полиции.
Красное уведомление Интерпола, которое означает арест с целью экстрадиции, был издан через несколько дней после того, как стало известно, что Эль Ассир скрывается в Абу-Даби. Приказ был оформлен офисом Интерпола в Мадриде, после того как испанская полиция активировала каналы международного сотрудничества. Отделение Интерпола в столице ОАЭ в свою очередь передало ордер оперативным группам полиции этой страны.
7 октября 2021, 10:19В Турции задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом
По данным издания, испанская полиция связалась с атташе министерства внутренних дел при посольстве Испании в Абу-Даби, чтобы сообщить правоохранителям ОАЭ о заинтересованности Мадрида в аресте беглеца.
Ранее газета сообщала, что почетный король Испании Хуан Карлос I, более года проживающий в Абу-Даби, тесно общается с Эль Ассиром, объявленным в международный розыск по делу о налоговом мошенничестве. Дружба короля и Эль Ассира, испанского бизнесмена ливанского происхождения, началась еще в 1980-х годах. Она носила открытый характер и была основана на многочисленных общих знакомых и увлечением псовой охотой.
Эль Ассир пропал 4 октября 2018 года, когда был вызван в мадридский суд на разбирательство. Также в 2019 году неоднократно не являлся в суд в Испании на слушания по своему делу. После этого суд выдал международный ордер на его арест. Прокуратура требует приговорить 71-летнего торговца оружием к восьми годам тюремного заключения и оштрафовать на 90 миллионов евро. Согласно обвинению, в 2002-2003 годах Эль Ассир с помощью финансовых махинаций смог избежать уплаты налогов на сумму в 15 миллионов евро. В прокуратуре подтвердили, что ордер на арест обвиняемого остается в силе.