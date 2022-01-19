https://ria.ru/20220119/interpol-1768578524.html

Интерпол просит арестовать торговца оружием, связанного с Хуаном Карлосом I

Интерпол просит арестовать торговца оружием, связанного с Хуаном Карлосом I - РИА Новости, 19.01.2022

Интерпол просит арестовать торговца оружием, связанного с Хуаном Карлосом I

Интерпол просит ОАЭ немедленно арестовать торговца оружием по имени Абдул Рахман Эль Ассир, находящегося в международном розыске и имеющего тесные связи с... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:13

2022-01-19T16:13

2022-01-19T16:13

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МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Интерпол просит ОАЭ немедленно арестовать торговца оружием по имени Абдул Рахман Эль Ассир, находящегося в международном розыске и имеющего тесные связи с почетным королем Испании Хуаном Карлосом I, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в полиции.Красное уведомление Интерпола, которое означает арест с целью экстрадиции, был издан через несколько дней после того, как стало известно, что Эль Ассир скрывается в Абу-Даби. Приказ был оформлен офисом Интерпола в Мадриде, после того как испанская полиция активировала каналы международного сотрудничества. Отделение Интерпола в столице ОАЭ в свою очередь передало ордер оперативным группам полиции этой страны.По данным издания, испанская полиция связалась с атташе министерства внутренних дел при посольстве Испании в Абу-Даби, чтобы сообщить правоохранителям ОАЭ о заинтересованности Мадрида в аресте беглеца.Ранее газета сообщала, что почетный король Испании Хуан Карлос I, более года проживающий в Абу-Даби, тесно общается с Эль Ассиром, объявленным в международный розыск по делу о налоговом мошенничестве. Дружба короля и Эль Ассира, испанского бизнесмена ливанского происхождения, началась еще в 1980-х годах. Она носила открытый характер и была основана на многочисленных общих знакомых и увлечением псовой охотой.Эль Ассир пропал 4 октября 2018 года, когда был вызван в мадридский суд на разбирательство. Также в 2019 году неоднократно не являлся в суд в Испании на слушания по своему делу. После этого суд выдал международный ордер на его арест. Прокуратура требует приговорить 71-летнего торговца оружием к восьми годам тюремного заключения и оштрафовать на 90 миллионов евро. Согласно обвинению, в 2002-2003 годах Эль Ассир с помощью финансовых махинаций смог избежать уплаты налогов на сумму в 15 миллионов евро. В прокуратуре подтвердили, что ордер на арест обвиняемого остается в силе.

https://ria.ru/20211007/zaderzhanie-1753458376.html

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в мире, испания, оаэ, мадрид (город), хуан карлос i, интерпол