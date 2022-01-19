https://ria.ru/20220119/inflyatsiya-1768533065.html
В Кремле назвали уровень инфляции неприемлемым
В Кремле назвали уровень инфляции неприемлемым - РИА Новости, 19.01.2022
В Кремле назвали уровень инфляции неприемлемым
Уровень инфляции в РФ ни для кого не является приемлемым, принимаются меры для его возвращения к целевым показателям, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:53
2022-01-19T12:53
2022-01-19T13:09
россия
экономика
инфляция
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уровень инфляции в РФ ни для кого не является приемлемым, принимаются меры для его возвращения к целевым показателям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Давят внешние факторы, внутренние факторы, прежде всего, инфляционные, которые, конечно, привели инфляцию к тому уровню, который у нас есть. Ни для кого этот уровень не является приемлемым. Поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и возвращение инфляции к целевым показателям", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, существуют ли какие-то "красные линии" в экономике РФ, например, какое падение рубля будет неприемлемым для Кремля или какой уровень инфляции."Рубль то же самое. Рубль – это валюта и может быть волатильность, тоже могут быть негативные факторы, которые оказывают влияние, но в этом как раз и заключается ежедневная скрупулезная и очень ответственная работа перечисленных мной правительства и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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россия, экономика, инфляция, дмитрий песков
12:53 19.01.2022 (обновлено: 13:09 19.01.2022)
В Кремле назвали уровень инфляции неприемлемым
Пресс-секретарь президента Песков: уровень инфляции ни для кого не является приемлемым
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Уровень инфляции в РФ
ни для кого не является приемлемым, принимаются меры для его возвращения к целевым показателям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Давят внешние факторы, внутренние факторы, прежде всего, инфляционные, которые, конечно, привели инфляцию к тому уровню, который у нас есть. Ни для кого этот уровень не является приемлемым. Поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и возвращение инфляции к целевым показателям", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, существуют ли какие-то "красные линии" в экономике РФ, например, какое падение рубля будет неприемлемым для Кремля или какой уровень инфляции.
"Рубль то же самое. Рубль – это валюта и может быть волатильность, тоже могут быть негативные факторы, которые оказывают влияние, но в этом как раз и заключается ежедневная скрупулезная и очень ответственная работа перечисленных мной правительства и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.