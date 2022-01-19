https://ria.ru/20220119/granitsa-1768555367.html

В Белоруссии обвинили Польшу в попытках эскалировать ситуацию на границе

В Белоруссии обвинили Польшу в попытках эскалировать ситуацию на границе - РИА Новости, 19.01.2022

В Белоруссии обвинили Польшу в попытках эскалировать ситуацию на границе

Продолжающиеся провокации со стороны Польши свидетельствуют о стремлении искусственно создать напряженность на польско-белорусской границе, считают в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:43

2022-01-19T14:43

2022-01-19T14:43

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Продолжающиеся провокации со стороны Польши свидетельствуют о стремлении искусственно создать напряженность на польско-белорусской границе, считают в государственном пограничном комитете Белоруссии.Ранее в госпогранкомитете сообщили, что во вторник вечером вооруженные польские военнослужащие дважды нарушили госграницу Белоруссии."Продолжающиеся провокационные действия польской стороны, в том числе распространение недостоверной информации и вбросов, свидетельствуют о стремлении Польши искусственно эскалировать напряженность и создавать видимость борьбы с гибридными угрозами", - говорится в сообщении погранкомитета.

https://ria.ru/20220119/granitsa-1768547621.html

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии