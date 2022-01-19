https://ria.ru/20220119/granitsa-1768547621.html
В Белоруссии обвинили польских военнослужащих в нарушении границы
В Белоруссии обвинили польских военнослужащих в нарушении границы - РИА Новости, 19.01.2022
В Белоруссии обвинили польских военнослужащих в нарушении границы
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о двойном нарушении границы польскими военными. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:11
2022-01-19T14:11
2022-01-19T18:21
в мире
белоруссия
польша
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_75953c14f1fd24643f3bc202a09e3e73.jpg
МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о двойном нарушении границы польскими военными.Так, накануне вечером камеры видеонаблюдения в пункте пропуска "Козловичи" зафиксировали, как вооруженный военнослужащий прошел по территории Белоруссии 20 метров и затем вернулся. "Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу", — добавили в погранкомитете. Там также уточнили, что проинформировали "сопредельную сторону" об этих фактах."Дальнейший двусторонний обмен информацией будет осуществляться в рамках переписки аппаратов пограничных уполномоченных", — сообщили в ведомстве.В Минске уверены, что продолжающиеся провокации польской стороны говорят о стремлении Варшавы "искусственно эскалировать напряженность и создавать видимость борьбы с гибридными угрозами".
https://ria.ru/20220113/simvol-1767718936.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_91:0:1911:1365_1920x0_80_0_0_cc1548f2915160f192c0bb8676e348d0.jpg
Нарушение границы польскими военными. Кадры Минобороны Беларуси
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о двойном нарушении границы польскими военными.
Так, накануне вечером камеры видеонаблюдения в пункте пропуска Козловичи зафиксировали, как вооруженный военнослужащий зашел на территорию Белоруссии на 20 метров и затем вернулся обратно.
2022-01-19T14:11
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:11 19.01.2022 (обновлено: 18:21 19.01.2022)
В Белоруссии обвинили польских военнослужащих в нарушении границы
Госпогранкомитет Белоруссии: вооруженные польские военнослужащие дважды нарушили границу