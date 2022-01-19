https://ria.ru/20220119/granitsa-1768547621.html

В Белоруссии обвинили польских военнослужащих в нарушении границы

В Белоруссии обвинили польских военнослужащих в нарушении границы - РИА Новости, 19.01.2022

В Белоруссии обвинили польских военнослужащих в нарушении границы

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о двойном нарушении границы польскими военными. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:11

2022-01-19T14:11

2022-01-19T18:21

в мире

белоруссия

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госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о двойном нарушении границы польскими военными.Так, накануне вечером камеры видеонаблюдения в пункте пропуска "Козловичи" зафиксировали, как вооруженный военнослужащий прошел по территории Белоруссии 20 метров и затем вернулся. "Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу", — добавили в погранкомитете. Там также уточнили, что проинформировали "сопредельную сторону" об этих фактах."Дальнейший двусторонний обмен информацией будет осуществляться в рамках переписки аппаратов пограничных уполномоченных", — сообщили в ведомстве.В Минске уверены, что продолжающиеся провокации польской стороны говорят о стремлении Варшавы "искусственно эскалировать напряженность и создавать видимость борьбы с гибридными угрозами".

https://ria.ru/20220113/simvol-1767718936.html

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Нарушение границы польскими военными. Кадры Минобороны Беларуси Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о двойном нарушении границы польскими военными. Так, накануне вечером камеры видеонаблюдения в пункте пропуска Козловичи зафиксировали, как вооруженный военнослужащий зашел на территорию Белоруссии на 20 метров и затем вернулся обратно. 2022-01-19T14:11 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии