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Источник: полиция не задержала подозреваемых в нападении на вдову Градского
Источник: полиция не задержала подозреваемых в нападении на вдову Градского - РИА Новости, 19.01.2022
Источник: полиция не задержала подозреваемых в нападении на вдову Градского
Полиция Подмосковья пока не задерживала предполагаемых грабителей, напавших на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, рассказал РИА Новости источник РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T21:07
2022-01-19T21:07
происшествия
александр градский
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Полиция Подмосковья пока не задерживала предполагаемых грабителей, напавших на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее ряд СМИ сообщил, что предполагаемые грабители задержаны, с ними ведутся следственные действия."Подозреваемых по данному делу пока не задерживали", - сказал собеседник агентства. Официальной информации по данной ситуации пока нет.В минувшее воскресенье источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в Подмосковье грабители, предположительно, отобрали у вдовы Градского около 100 миллионов рублей.Полиция подтвердила факт обращения и рассказала, что, по предварительным данным, грабители спровоцировали ДТП, сели в автомобиль девушки и велели вместе ехать в ее дом. Там у Коташенко, судя по заявлению, отобрали крупную сумму.При этом, по данным источника РИА Новости, Коташенко после грабежа сама подвезла грабителей до трассы М-3 Украина в Подмосковье, откуда они и уехали.Впоследствии ряд СМИ сообщил, что ограбление могло быть инсценировано самой девушкой.Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский был членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".
https://ria.ru/20220118/ograblenie-1768296910.html
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происшествия, александр градский, россия
21:07 19.01.2022
 
Источник: полиция не задержала подозреваемых в нападении на вдову Градского

Источник: подозреваемых в нападении на вдову Градского Марину Коташенко не задерживали

© РИА Новости / Илья ПиталевМарина Коташенко
Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Марина Коташенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Полиция Подмосковья пока не задерживала предполагаемых грабителей, напавших на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее ряд СМИ сообщил, что предполагаемые грабители задержаны, с ними ведутся следственные действия.
Супруга народного артиста России, певца Александра Градского Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 04:20
Друг Градского заявил, что знает организатора ограбления вдовы певца
"Подозреваемых по данному делу пока не задерживали", - сказал собеседник агентства. Официальной информации по данной ситуации пока нет.
В минувшее воскресенье источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в Подмосковье грабители, предположительно, отобрали у вдовы Градского около 100 миллионов рублей.
Полиция подтвердила факт обращения и рассказала, что, по предварительным данным, грабители спровоцировали ДТП, сели в автомобиль девушки и велели вместе ехать в ее дом. Там у Коташенко, судя по заявлению, отобрали крупную сумму.
При этом, по данным источника РИА Новости, Коташенко после грабежа сама подвезла грабителей до трассы М-3 Украина в Подмосковье, откуда они и уехали.
Александр Градский и Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
04:28Шоубиз
"Противно!" Сестра Градского заявила, что его брак был недействителен
Впоследствии ряд СМИ сообщил, что ограбление могло быть инсценировано самой девушкой.
Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский был членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".
 
ПроисшествияАлександр ГрадскийРоссия
 
 
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