https://ria.ru/20220119/gradskiy-1768637717.html

Источник: полиция не задержала подозреваемых в нападении на вдову Градского

Источник: полиция не задержала подозреваемых в нападении на вдову Градского - РИА Новости, 19.01.2022

Источник: полиция не задержала подозреваемых в нападении на вдову Градского

Полиция Подмосковья пока не задерживала предполагаемых грабителей, напавших на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, рассказал РИА Новости источник РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T21:07

2022-01-19T21:07

2022-01-19T21:07

происшествия

александр градский

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Полиция Подмосковья пока не задерживала предполагаемых грабителей, напавших на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее ряд СМИ сообщил, что предполагаемые грабители задержаны, с ними ведутся следственные действия."Подозреваемых по данному делу пока не задерживали", - сказал собеседник агентства. Официальной информации по данной ситуации пока нет.В минувшее воскресенье источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в Подмосковье грабители, предположительно, отобрали у вдовы Градского около 100 миллионов рублей.Полиция подтвердила факт обращения и рассказала, что, по предварительным данным, грабители спровоцировали ДТП, сели в автомобиль девушки и велели вместе ехать в ее дом. Там у Коташенко, судя по заявлению, отобрали крупную сумму.При этом, по данным источника РИА Новости, Коташенко после грабежа сама подвезла грабителей до трассы М-3 Украина в Подмосковье, откуда они и уехали.Впоследствии ряд СМИ сообщил, что ограбление могло быть инсценировано самой девушкой.Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский был членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".

https://ria.ru/20220118/ograblenie-1768296910.html

https://ria.ru/20220119/gradskiy-1768477149.html

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происшествия, александр градский, россия