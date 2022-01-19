https://ria.ru/20220119/gotland-1768499733.html
В Швеции испугались захвата Россией ключевого острова
В Швеции возмутились заявлениями СМИ о "намерении России захватить Готланд" - РИА Новости, 19.01.2022
В Швеции испугались захвата Россией ключевого острова
Шведский журналист Юхан Кронеман раскритиковал однобокий подход СМИ к освещению отношений России и Запада, обвинив их в выдвижении необоснованных претензий в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:27
2022-01-19T10:27
2022-01-19T11:38
в мире
сша
москва
швеция
нато
готланд (губерния)
венди шерман
петер хультквист
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Шведский журналист Юхан Кронеман раскритиковал однобокий подход СМИ к освещению отношений России и Запада, обвинив их в выдвижении необоснованных претензий в адрес Москвы вплоть до захвата шведских территорий."Шведские СМИ, похоже, охвачены предчувствием войны, и, судя по заголовкам материалов и аналитическим статьям, нападение России на Готланд — лишь вопрос времени", — пишет автор в статье для Dagens Nyheter.По его мнению, Россию едва ли можно обвинять в экспансионизме, в то время как НАТО неуклонно приближалось к ее границам последние 30 лет. Однако об этом, как утверждает Кронеман, на ТВ и в печати никто не рассказывает."Когда говорят то, что, например, говорила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в воскресенье в передаче Agenda о дружелюбном и неагрессивном поведении НАТО и США по отношению к окружающем миру и соседям, — от этого же просто волосы дыбом встают", — отметил журналист.Кронеману трудно понять, почему в этой ситуации Швеция беззаветно бросается поддерживать США и НАТО, которые с 1945 года применяли пытки и насилие в ответ на любые политические и социальные изменения в Западном полушарии."Неужели они не угомонятся, пока в Европе не начнется новая война?" — добавил автор.Ранее СМИ сообщили, что Швеция разместила военную технику и солдат для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе". Как сообщил министр обороны Петер Хультквист, таким образом военные демонстрируют "способность защищать Швецию и шведские интересы".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220117/nato-1768216106.html
https://ria.ru/20220119/evropa-1768475638.html
https://ria.ru/20220118/spekulyatsii-1768441166.html
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в мире, сша, москва, швеция, нато, готланд (губерния), венди шерман, петер хультквист
10:27 19.01.2022 (обновлено: 11:38 19.01.2022)
В Швеции возмутились заявлениями СМИ о "намерении России захватить Готланд"
Шведский журналист Кронеман раскритиковал СМИ за многочисленные обвинения в адрес России