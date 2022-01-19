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В Госдуме выступили за полный запрет суррогатного материнства в России
В Госдуме выступили за полный запрет суррогатного материнства в России - РИА Новости, 19.01.2022
В Госдуме выступили за полный запрет суррогатного материнства в России
Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что комитет выступает за полный запрет на услуги суррогатного... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:59
2022-01-19T12:59
2022-01-19T12:59
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что комитет выступает за полный запрет на услуги суррогатного материнства в России."Мы поддерживаем тот законопроект, который уже внесен сейчас о запрете суррогатного материнства для иностранцев, но позиция нашего комитета следующая: мы за то, чтобы запретить вообще суррогатное материнство как институт, который ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны - права детей", - сказала Останина.Ранее думский комитет по семье поддержал концепцию нового законопроекта о суррогатном материнстве в РФ. Согласно инициативе, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке россияне или одинокие гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно.
https://ria.ru/20220119/gosduma-1768507029.html
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общество, госдума рф, здоровье - общество, россия
В Госдуме выступили за полный запрет суррогатного материнства в России
Депутат Госдумы Останина выступила за полный запрет суррогатного материнства в России