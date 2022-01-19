https://ria.ru/20220119/gosduma-1768509972.html

В ГД проработают поправки в закон об ответственности за "минирования"

В ГД проработают поправки в закон об ответственности за "минирования" - РИА Новости, 19.01.2022

В ГД проработают поправки в закон об ответственности за "минирования"

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет проработает с ФСБ и МВД вопрос необходимости... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:09

2022-01-19T11:09

2022-01-19T11:23

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

василий пискарев

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет проработает с ФСБ и МВД вопрос необходимости законодательных изменений при сообщениях о ложном минировании."Об ответственности за ложное минирование, более жесткое наказание. Каждый раз поваляются новые формы подачи информации о ложном минировании. Мое предложение: давайте проработаем с МВД и с ФСБ, послушаем руководство, какая работа проводится, какие необходимы от нас законодательные акты", - сказал Пискарев на заседании комитета.

https://ria.ru/20220119/evakuatsiya-1768482394.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, василий пискарев