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Наука
https://ria.ru/20220119/gonets-1768475863.html
Спутники "Гонец" смогут предупреждать техногенные аварии
Спутники "Гонец" смогут предупреждать техногенные аварии - РИА Новости, 19.01.2022
Спутники "Гонец" смогут предупреждать техногенные аварии
Компания "Спутниковая система "Гонец" разработала систему мониторинга заполненности резервуаров "Гонец-Эколог", с её помощью можно будет предсказывать и... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T03:16
2022-01-19T03:16
наука
технологии
москва
роскосмос
космос - риа наука
спутниковая система "гонец"
земля
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Компания "Спутниковая система "Гонец" разработала систему мониторинга заполненности резервуаров "Гонец-Эколог", с её помощью можно будет предсказывать и предотвращать техногенные аварии, связанные с разливами вредных веществ, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.В качестве двух ключевых компонентов платформы выступают радиоволновой уровнемер и терминал спутниковой связи "Гонец". Отмечается, что с помощью новой разработки в режиме, близком к реальному времени, можно измерять уровни жидкостей в открытых и закрытых резервуарах."Непрерывный мониторинг уровней жидкостей средствами системы "Гонец" на удаленных объектах хранения позволит предотвратить техногенные аварии и противоправные действия. Высокая точность измерений в открытых и закрытых резервуарах позволит оперативно фиксировать критичные показания и принимать своевременные меры", — уточнили в пресс-службе."Гонец-Эколог" можно использовать не только с искусственными резервуарами, но и для мониторинга уровня воды в естественных и искусственных водоемах. Это, по словам разработчиков, поможет предотвращать такие опасные явления, как наводнения.По спутниковым каналам системы "Гонец" данные измерений поступают в центры мониторинга. Причем приборы позволяют дистанционно получать информацию с объектов мониторинга в любых, даже самых удаленных районах. За счет орбитального построения системы "Гонец", которая на 100% покрывает Землю услугами связи, передача данных возможна из регионов с недостаточным или полностью отсутствующим покрытием наземными системами связи, уточнили в пресс-службе."Предприятия госкорпорации "Роскосмос" активно участвуют в социально-экономической жизни страны, внедряя космические технологии в различных сферах деятельности. Компания "Гонец" — оператор одноименной низкоорбитальной спутниковой системы связи обладает опытом разработки, внедрения и эксплуатации новых цифровых решений на основе спутниковых сервисов", — приводит пресс-служба слова гендиректора Спутниковой системы "Гонец" Павла Черенкова.
https://ria.ru/20210617/gonets-1737405770.html
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технологии, москва, роскосмос, космос - риа наука, спутниковая система "гонец", земля, россия
03:16 19.01.2022
 
Спутники "Гонец" смогут предупреждать техногенные аварии

Спутники "Гонец" смогут предупреждать техногенные аварии и разливы вредных веществ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтенд компании АО "СС "Гонец"
Стенд компании АО СС Гонец - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стенд компании АО "СС "Гонец". Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Компания "Спутниковая система "Гонец" разработала систему мониторинга заполненности резервуаров "Гонец-Эколог", с её помощью можно будет предсказывать и предотвращать техногенные аварии, связанные с разливами вредных веществ, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") совместно с АО "НПП "Каскад" разработало уникальное решение для спутникового мониторинга резервуаров "Гонец-Эколог", — говорится в сообщении.

В качестве двух ключевых компонентов платформы выступают радиоволновой уровнемер и терминал спутниковой связи "Гонец". Отмечается, что с помощью новой разработки в режиме, близком к реальному времени, можно измерять уровни жидкостей в открытых и закрытых резервуарах.
"Непрерывный мониторинг уровней жидкостей средствами системы "Гонец" на удаленных объектах хранения позволит предотвратить техногенные аварии и противоправные действия. Высокая точность измерений в открытых и закрытых резервуарах позволит оперативно фиксировать критичные показания и принимать своевременные меры", — уточнили в пресс-службе.
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"Гонец-Эколог" можно использовать не только с искусственными резервуарами, но и для мониторинга уровня воды в естественных и искусственных водоемах. Это, по словам разработчиков, поможет предотвращать такие опасные явления, как наводнения.
По спутниковым каналам системы "Гонец" данные измерений поступают в центры мониторинга. Причем приборы позволяют дистанционно получать информацию с объектов мониторинга в любых, даже самых удаленных районах. За счет орбитального построения системы "Гонец", которая на 100% покрывает Землю услугами связи, передача данных возможна из регионов с недостаточным или полностью отсутствующим покрытием наземными системами связи, уточнили в пресс-службе.
"Предприятия госкорпорации "Роскосмос" активно участвуют в социально-экономической жизни страны, внедряя космические технологии в различных сферах деятельности. Компания "Гонец" — оператор одноименной низкоорбитальной спутниковой системы связи обладает опытом разработки, внедрения и эксплуатации новых цифровых решений на основе спутниковых сервисов", — приводит пресс-служба слова гендиректора Спутниковой системы "Гонец" Павла Черенкова.
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НаукаТехнологииМоскваРоскосмосКосмос - РИА НаукаСпутниковая система "Гонец"ЗемляРоссия
 
 
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