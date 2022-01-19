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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/geyts-1768622184.html
Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса
Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса - РИА Новости, 19.01.2022
Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса
Миллиардер Билл Гейтс предупредил, что миру грозят пандемии гораздо хуже коронавируса, и призвал правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T19:03
2022-01-19T23:03
распространение коронавируса
в мире
билл гейтс
microsoft corporation
мелинда гейтс
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 19 янв — РИА Новости. Миллиардер Билл Гейтс предупредил, что миру грозят пандемии гораздо хуже коронавируса, и призвал правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой, сообщила газета Financial Times."Филантроп заявил, что хотя штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний", — пишет издание.Так, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 миллионов долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.Как сказал Гейтс, приоритеты в мире "странные", решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. Он добавил, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, также может быть полезна для решения существующих глобальных проблем здравоохранения, например для создания вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии.Ранее Гейтс заявлял, что число случаев заражений коронавирусом пойдет на спад после волны штамма "омикрон", COVID-19 будут лечить как сезонный грипп.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html
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в мире, билл гейтс, microsoft corporation, мелинда гейтс , коронавирус covid-19
19:03 19.01.2022 (обновлено: 23:03 19.01.2022)
 
Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил мир о новых пандемиях — страшнее коронавируса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
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ЛОНДОН, 19 янв — РИА Новости. Миллиардер Билл Гейтс предупредил, что миру грозят пандемии гораздо хуже коронавируса, и призвал правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой, сообщила газета Financial Times.
"Филантроп заявил, что хотя штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний", — пишет издание.
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Так, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 миллионов долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.
Как сказал Гейтс, приоритеты в мире "странные", решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. Он добавил, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, также может быть полезна для решения существующих глобальных проблем здравоохранения, например для создания вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии.
Ранее Гейтс заявлял, что число случаев заражений коронавирусом пойдет на спад после волны штамма "омикрон", COVID-19 будут лечить как сезонный грипп.
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Распространение коронавирусаВ миреБилл ГейтсMicrosoft CorporationМелинда ГейтсКоронавирус COVID-19
 
 
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