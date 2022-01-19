https://ria.ru/20220119/germaniya-1768640721.html

В бундестаге заявили о неизбежном сближении с Россией

В бундестаге заявили о неизбежном сближении с Россией - РИА Новости, 19.01.2022

В бундестаге заявили о неизбежном сближении с Россией

Германия стремится "удержаться в обоих лагерях", будучи зависимой как от США, так и от России, поэтому сближение Москвы и Берлина неизбежно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T21:44

2022-01-19T21:44

2022-01-19T21:44

в мире

германия

москва

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Германия стремится "удержаться в обоих лагерях", будучи зависимой как от США, так и от России, поэтому сближение Москвы и Берлина неизбежно, заявил РИА Новости один из членов партии Альтернатива для Германии (АдГ) Сергей Хенке."Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно", - сказал Хенке.Ранее депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии (АдГ) Ойген Шмидт заявил РИА Новости, что Германия не может предложить РФ ничего кроме диалога по вопросу европейской безопасности.Во вторник в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии, Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В заявлении для прессы перед началом встречи Бербок заявила, что намерена обсудить с коллегой в том числе и темы, которые "бросают тень" на отношения между странами. Лавров сказал, что хотел бы видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, в Москве нацелены "на преодоление накопившихся проблем".Это первая личная встреча министров иностранных дел России и ФРГ после формирования нового правительства Германии в конце прошлого года.

https://ria.ru/20220118/peregovory-1768456077.html

https://ria.ru/20220119/evropa-1768475638.html

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в мире, германия, москва, россия, анналена бербок