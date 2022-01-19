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В бундестаге заявили о неизбежном сближении с Россией
В бундестаге заявили о неизбежном сближении с Россией - РИА Новости, 19.01.2022
В бундестаге заявили о неизбежном сближении с Россией
Германия стремится "удержаться в обоих лагерях", будучи зависимой как от США, так и от России, поэтому сближение Москвы и Берлина неизбежно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T21:44
2022-01-19T21:44
в мире
германия
москва
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Германия стремится "удержаться в обоих лагерях", будучи зависимой как от США, так и от России, поэтому сближение Москвы и Берлина неизбежно, заявил РИА Новости один из членов партии Альтернатива для Германии (АдГ) Сергей Хенке."Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно", - сказал Хенке.Ранее депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии (АдГ) Ойген Шмидт заявил РИА Новости, что Германия не может предложить РФ ничего кроме диалога по вопросу европейской безопасности.Во вторник в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии, Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В заявлении для прессы перед началом встречи Бербок заявила, что намерена обсудить с коллегой в том числе и темы, которые "бросают тень" на отношения между странами. Лавров сказал, что хотел бы видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, в Москве нацелены "на преодоление накопившихся проблем".Это первая личная встреча министров иностранных дел России и ФРГ после формирования нового правительства Германии в конце прошлого года.
https://ria.ru/20220118/peregovory-1768456077.html
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в мире, германия, москва, россия, анналена бербок
21:44 19.01.2022
 
В бундестаге заявили о неизбежном сближении с Россией

Немецкий депутат Хенке: Германия стремится балансировать между США и Россией

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Германия стремится "удержаться в обоих лагерях", будучи зависимой как от США, так и от России, поэтому сближение Москвы и Берлина неизбежно, заявил РИА Новости один из членов партии Альтернатива для Германии (АдГ) Сергей Хенке.
"Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно", - сказал Хенке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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Ранее депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии (АдГ) Ойген Шмидт заявил РИА Новости, что Германия не может предложить РФ ничего кроме диалога по вопросу европейской безопасности.
Во вторник в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии, Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В заявлении для прессы перед началом встречи Бербок заявила, что намерена обсудить с коллегой в том числе и темы, которые "бросают тень" на отношения между странами. Лавров сказал, что хотел бы видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, в Москве нацелены "на преодоление накопившихся проблем".
Это первая личная встреча министров иностранных дел России и ФРГ после формирования нового правительства Германии в конце прошлого года.
Экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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В Германии пристыдили Европу за позицию в отношении России
 
В миреГерманияМоскваРоссияАнналена Бербок
 
 
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