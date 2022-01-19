В бундестаге заявили о неизбежном сближении с Россией
Немецкий депутат Хенке: Германия стремится балансировать между США и Россией
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Германия стремится "удержаться в обоих лагерях", будучи зависимой как от США, так и от России, поэтому сближение Москвы и Берлина неизбежно, заявил РИА Новости один из членов партии Альтернатива для Германии (АдГ) Сергей Хенке.
"Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно", - сказал Хенке.
Ранее депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии (АдГ) Ойген Шмидт заявил РИА Новости, что Германия не может предложить РФ ничего кроме диалога по вопросу европейской безопасности.
Во вторник в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии, Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В заявлении для прессы перед началом встречи Бербок заявила, что намерена обсудить с коллегой в том числе и темы, которые "бросают тень" на отношения между странами. Лавров сказал, что хотел бы видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, в Москве нацелены "на преодоление накопившихся проблем".
Это первая личная встреча министров иностранных дел России и ФРГ после формирования нового правительства Германии в конце прошлого года.