Важнейший партнер Запада кинул всех ради России

18:45 19.01.2022 (обновлено: 20:00 19.01.2022)
На Западе заявили, что Германия "бросила" всех ради России
Журналист Politico Карнишниг: Германия фактически покинула западный союз ради России
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
"Берлин будет останавливать "Северный поток — 2"? Нет. Будет отправлять оружие Украине? Ничего подобного. Поменяет свою позицию по SWIFT? Нет. Германия фактически покинула западный блок", — рассудил журналист.
В среду представитель Минобороны Германии отметил, что политика Берлина в отношении поставок летальных вооружений Украине останется неизменной, а также подчеркнул, что планов по военной поддержке Киева у руководства страны нет.
Кроме того, канцлер Олаф Шольц накануне вновь обратился к теме "Северного потока — 2". По его словам, Берлин "чувствует свою ответственность за то, что транзит газа через Украину продолжался". Также Шольц пригрозил "тяжелыми последствиями" в случае проявления Москвой агрессии. Комментируя угрозы в адрес "Северного потока — 2", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что проект еще даже не запустили. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что обсудил сертификацию газопровода с коллегой из Германии Анналеной Бербок и обратил ее внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.
Как писала на днях газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники, от идеи отключить Россию от SWIFT в случае эскалации ситуации на Украине отказались как в Евросоюзе, так и в США. В Германии звучала критика этого предложения. Так, например, председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц назвал эту идею "атомной бомбой" для мирового рынка. Как писали СМИ, обсуждение санкционной политики состоится в четверг, во встрече примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Олаф Шольц.