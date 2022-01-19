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https://ria.ru/20220119/germaniya-1768618886.html
Важнейший партнер Запада кинул всех ради России
На Западе заявили, что Германия "бросила" всех ради России - РИА Новости, 19.01.2022
Важнейший партнер Запада кинул всех ради России
Германия отделяется от других западных стран из-за того, что придерживается собственных взглядов на отношения с Россией, написал руководитель европейского бюро... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:45
2022-01-19T20:00
в мире
сша
европа
германия
евросоюз
сергей лавров
swift
энтони блинкен
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Германия отделяется от других западных стран из-за того, что придерживается собственных взглядов на отношения с Россией, написал руководитель европейского бюро Politico Мэтт Карнишниг в твиттере."Берлин будет останавливать "Северный поток — 2"? Нет. Будет отправлять оружие Украине? Ничего подобного. Поменяет свою позицию по SWIFT? Нет. Германия фактически покинула западный блок", — рассудил журналист.В среду представитель Минобороны Германии отметил, что политика Берлина в отношении поставок летальных вооружений Украине останется неизменной, а также подчеркнул, что планов по военной поддержке Киева у руководства страны нет.Кроме того, канцлер Олаф Шольц накануне вновь обратился к теме "Северного потока — 2". По его словам, Берлин "чувствует свою ответственность за то, что транзит газа через Украину продолжался". Также Шольц пригрозил "тяжелыми последствиями" в случае проявления Москвой агрессии. Комментируя угрозы в адрес "Северного потока — 2", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что проект еще даже не запустили. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что обсудил сертификацию газопровода с коллегой из Германии Анналеной Бербок и обратил ее внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.Как писала на днях газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники, от идеи отключить Россию от SWIFT в случае эскалации ситуации на Украине отказались как в Евросоюзе, так и в США. В Германии звучала критика этого предложения. Так, например, председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц назвал эту идею "атомной бомбой" для мирового рынка. Как писали СМИ, обсуждение санкционной политики состоится в четверг, во встрече примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Олаф Шольц.
https://ria.ru/20220119/evropa-1768475638.html
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в мире, сша, европа, германия, евросоюз, сергей лавров, swift, энтони блинкен, северный поток — 2, россия, анналена бербок
18:45 19.01.2022 (обновлено: 20:00 19.01.2022)
 
На Западе заявили, что Германия "бросила" всех ради России

Журналист Politico Карнишниг: Германия фактически покинула западный союз ради России

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Германия отделяется от других западных стран из-за того, что придерживается собственных взглядов на отношения с Россией, написал руководитель европейского бюро Politico Мэтт Карнишниг в твиттере.
"Берлин будет останавливать "Северный поток — 2"? Нет. Будет отправлять оружие Украине? Ничего подобного. Поменяет свою позицию по SWIFT? Нет. Германия фактически покинула западный блок", — рассудил журналист.
Экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
03:15
В Германии пристыдили Европу за позицию в отношении России
В среду представитель Минобороны Германии отметил, что политика Берлина в отношении поставок летальных вооружений Украине останется неизменной, а также подчеркнул, что планов по военной поддержке Киева у руководства страны нет.
Кроме того, канцлер Олаф Шольц накануне вновь обратился к теме "Северного потока — 2". По его словам, Берлин "чувствует свою ответственность за то, что транзит газа через Украину продолжался". Также Шольц пригрозил "тяжелыми последствиями" в случае проявления Москвой агрессии. Комментируя угрозы в адрес "Северного потока — 2", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что проект еще даже не запустили. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что обсудил сертификацию газопровода с коллегой из Германии Анналеной Бербок и обратил ее внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.
Как писала на днях газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники, от идеи отключить Россию от SWIFT в случае эскалации ситуации на Украине отказались как в Евросоюзе, так и в США. В Германии звучала критика этого предложения. Так, например, председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц назвал эту идею "атомной бомбой" для мирового рынка. Как писали СМИ, обсуждение санкционной политики состоится в четверг, во встрече примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Олаф Шольц.
Участник акции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
08:00
Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"
 
В миреСШАЕвропаГерманияЕвросоюзСергей ЛавровSWIFTЭнтони БлинкенСеверный поток — 2РоссияАнналена Бербок
 
 
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