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Россия дорожит отношениями с Германией, заявил Песков
Россия дорожит отношениями с Германией, заявил Песков - РИА Новости, 19.01.2022
Россия дорожит отношениями с Германией, заявил Песков
Россия дорожит отношениями с Германией и надеется последовательно их развивать, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:53
2022-01-19T13:26
германия
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Германией и надеется последовательно их развивать, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Отношениями с Германией мы весьма и весьма дорожим. Они важны для нас, и мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать", - сказал Песков.
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германия, россия, в мире, дмитрий песков
12:53 19.01.2022 (обновлено: 13:26 19.01.2022)
 
Россия дорожит отношениями с Германией, заявил Песков

Песков: Россия дорожит отношениями с Германией и надеется последовательно их развивать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Германией и надеется последовательно их развивать, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Отношениями с Германией мы весьма и весьма дорожим. Они важны для нас, и мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать", - сказал Песков.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
03:52
В Германии объяснили, почему Россия "минует" Европу в вопросах безопасности
 
ГерманияРоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
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