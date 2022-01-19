https://ria.ru/20220119/germaniya-1768532830.html

Россия дорожит отношениями с Германией, заявил Песков

Россия дорожит отношениями с Германией, заявил Песков - РИА Новости, 19.01.2022

Россия дорожит отношениями с Германией, заявил Песков

Россия дорожит отношениями с Германией и надеется последовательно их развивать, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:53

2022-01-19T12:53

2022-01-19T13:26

германия

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Германией и надеется последовательно их развивать, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Отношениями с Германией мы весьма и весьма дорожим. Они важны для нас, и мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220119/dialog-1768476499.html

германия

россия

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германия, россия, в мире, дмитрий песков