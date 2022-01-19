https://ria.ru/20220119/gaz-1768560893.html

В России разработали трубы для газопроводов в сейсмоопасных районах

В России разработали трубы для газопроводов в сейсмоопасных районах - РИА Новости, 19.01.2022

В России разработали трубы для газопроводов в сейсмоопасных районах

Объединенная металлургическая компания (ОМК) разработала и изготовила опытную партию трубной продукции, предназначенной для строительства магистральных... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:03

2022-01-19T15:03

2022-01-19T15:03

экономика

челябинская область

копейск

газпром

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Объединенная металлургическая компания (ОМК) разработала и изготовила опытную партию трубной продукции, предназначенной для строительства магистральных газопроводов с повышенным уровнем давления в районах повышенной сейсмической активности и вечной мерзлоты, следует из сообщения компании.Компания уточнила, что трубы ОМК способны выдерживать давление газа до 150 атмосфер, при этом типовые трубы рассчитаны на давление до 120 атмосфер. Благодаря особому составу стали они имеют повышенную деформационную стойкость, что позволяет им сохранять целостность при просадках или вспучивании основания. "Трубы предназначены для эксплуатации в районах с нестабильными грунтами и на сейсмоопасных участках", - пояснили в компании.Продукция, отмечается в сообщении, успешно прошла пневматические испытания ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" на опытном полигоне в Челябинской области. В частности, на Копейском полигоне продукция прошла проверку на стойкость к лавинообразному разрушению, при котором разрыв одной трубы приводит к выходу из строя протяженного участка газопровода.Объединенная металлургическая компания - один из крупнейших российских производителей металлопродукции, занимает ведущие позиции на рынках труб, железнодорожных колес, авторессор, трубопроводной арматуры и соединительных деталей. В составе ОМК – шесть предприятий металлургической отрасли и сеть вагоноремонтных депо.

https://ria.ru/20220114/gazoprovod-1767893654.html

челябинская область

копейск

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экономика, челябинская область, копейск, газпром