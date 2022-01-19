В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками "Газпрома" Молдавии
Пресс-секретарь президента Песков: "Газпром" не может поставлять газ Молдавии бесплатно
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле считают исключительно коммерческой ситуацию между "Газпромом" и Молдавией, газ не могут отдавать бесплатно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что выступит с инициативой о введении режима ЧП в области энергетики из-за риска прекращения поставок газа в республику.
"У "Газпрома" есть договорные обязательства с покупателями газа, контрактные обязательства, есть определенная сумма, которую нужно выплачивать, и, разумеется, "Газпром" как компания… должен продавать товар и получать за это деньги. Он не может отдавать товар бесплатно. Потому это скорее коммерческий вопрос. И здесь мы рекомендовали бы все-таки справиться в самом "Газпроме", как обстоят сейчас дела", - сказал Песков журналистам.
"Нет… поставляется газ, он должен оплачиваться, то есть здесь… нет двойного дна никакого", - ответил он на вопрос, не считают ли в Кремле, что вопрос вышел за рамки коммерческих договоренностей.
Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. "Газпром" официально предупредил, что прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит авансовый платеж до 20 января.