https://ria.ru/20220119/gaz-1768537763.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками "Газпрома" Молдавии

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками "Газпрома" Молдавии - РИА Новости, 19.01.2022

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками "Газпрома" Молдавии

В Кремле считают исключительно коммерческой ситуацию между "Газпромом" и Молдавией, газ не могут отдавать бесплатно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:12

2022-01-19T13:12

2022-01-19T13:12

экономика

молдавия

дмитрий песков

газпром

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле считают исключительно коммерческой ситуацию между "Газпромом" и Молдавией, газ не могут отдавать бесплатно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что выступит с инициативой о введении режима ЧП в области энергетики из-за риска прекращения поставок газа в республику."Нет… поставляется газ, он должен оплачиваться, то есть здесь… нет двойного дна никакого", - ответил он на вопрос, не считают ли в Кремле, что вопрос вышел за рамки коммерческих договоренностей.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. "Газпром" официально предупредил, что прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит авансовый платеж до 20 января.

https://ria.ru/20220119/gaz-1768525416.html

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экономика, молдавия, дмитрий песков, газпром