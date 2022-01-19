Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/gaz-1768537763.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками "Газпрома" Молдавии
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками "Газпрома" Молдавии - РИА Новости, 19.01.2022
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками "Газпрома" Молдавии
В Кремле считают исключительно коммерческой ситуацию между "Газпромом" и Молдавией, газ не могут отдавать бесплатно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:12
2022-01-19T13:12
экономика
молдавия
дмитрий песков
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:205:3276:2048_1920x0_80_0_0_418686a7eebeded150c67a8d48b70703.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле считают исключительно коммерческой ситуацию между "Газпромом" и Молдавией, газ не могут отдавать бесплатно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что выступит с инициативой о введении режима ЧП в области энергетики из-за риска прекращения поставок газа в республику."Нет… поставляется газ, он должен оплачиваться, то есть здесь… нет двойного дна никакого", - ответил он на вопрос, не считают ли в Кремле, что вопрос вышел за рамки коммерческих договоренностей.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. "Газпром" официально предупредил, что прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит авансовый платеж до 20 января.
https://ria.ru/20220119/gaz-1768525416.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afbc4a34f54484aa9c2b6602b0c72036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, дмитрий песков, газпром
13:12 19.01.2022
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками "Газпрома" Молдавии

Пресс-секретарь президента Песков: "Газпром" не может поставлять газ Молдавии бесплатно

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле считают исключительно коммерческой ситуацию между "Газпромом" и Молдавией, газ не могут отдавать бесплатно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что выступит с инициативой о введении режима ЧП в области энергетики из-за риска прекращения поставок газа в республику.
"У "Газпрома" есть договорные обязательства с покупателями газа, контрактные обязательства, есть определенная сумма, которую нужно выплачивать, и, разумеется, "Газпром" как компания… должен продавать товар и получать за это деньги. Он не может отдавать товар бесплатно. Потому это скорее коммерческий вопрос. И здесь мы рекомендовали бы все-таки справиться в самом "Газпроме", как обстоят сейчас дела", - сказал Песков журналистам.
"Нет… поставляется газ, он должен оплачиваться, то есть здесь… нет двойного дна никакого", - ответил он на вопрос, не считают ли в Кремле, что вопрос вышел за рамки коммерческих договоренностей.
Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. "Газпром" официально предупредил, что прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит авансовый платеж до 20 января.
Рабочий на крановом узле газопровода - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
12:09
"Газпром" пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если не получит платеж
 
ЭкономикаМолдавияДмитрий ПесковГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России никогда не виданными санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
23:12Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ
23:07Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
23:01Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
23:00В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР
22:43В новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшие
22:41Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России никогда не виданными санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функцияПрокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИЖурналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протестаУкраине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил ЗеленскийВ Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНРВ новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшиеПорошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан, сообщили СМИ