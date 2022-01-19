https://ria.ru/20220119/gaz-1768526881.html

В Молдавии могут ввести режим ЧП в области энергетики

В Молдавии могут ввести режим ЧП в области энергетики - РИА Новости, 19.01.2022

В Молдавии могут ввести режим ЧП в области энергетики

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что выступит с инициативой о введении режима ЧП в области энергетики из-за риска прекращения поставок газа в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:19

2022-01-19T12:19

2022-01-19T13:09

экономика

молдавия

газпром

цены на нефть

наталья гаврилица

сергей куприянов

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 19 янв – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что выступит с инициативой о введении режима ЧП в области энергетики из-за риска прекращения поставок газа в республику.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. "Газпром" официально предупредил, что прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит авансовый платеж до 20 января."Правительство считает, что существует реальный риск прекращения поставок газа, поэтому сегодня соберется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая обсудит ситуацию, после этого будет проведено заседание правительства. Я выдвину предложение просить парламент о введении чрезвычайного положения в области энергетики, если моя инициатива будет поддержана, то завтра я отправлюсь в парламент", - сказала Гаврилица.Премьер надеется, что ее инициатива получит поддержку как в комиссии по чрезвычайным ситуациям, так и в парламенте. Гаврилица сообщила, что сможет предоставить больше деталей о дальнейших действиях властей после проведения заседаний и утверждения плана экстренных мер по борьбе с кризисом."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220119/gaz-1768525416.html

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экономика, молдавия, газпром, цены на нефть, наталья гаврилица, сергей куприянов, молдовагаз