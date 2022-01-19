https://ria.ru/20220119/gaz-1768525416.html

"Газпром" пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если не получит платеж

"Газпром" пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если не получит платеж - РИА Новости, 19.01.2022

"Газпром" пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если не получит платеж

Россия может прекратить поставки газа в Молдавию, если не получит очередной платеж, заявили в Кишиневе. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:09

2022-01-19T12:09

2022-01-19T18:04

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

в мире

природный газ

сергей куприянов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104086/98/1040869819_0:160:2000:1285_1920x0_80_0_0_09ad76b28254f526fb2f29f85f996034.jpg

КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Россия может прекратить поставки газа в Молдавию, если не получит очередной платеж, заявили в Кишиневе."Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января", — сказала на брифинге премьер-министр страны Наталья Гаврилица."Молдовагаз" не успел собрать деньги, поэтому сегодня состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, добавила она.В конце октября власти республики ввели режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. "Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать документ практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.Уже через месяц у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Для того чтобы погасить долг, в госбюджет срочно внесли поправки. Следующий кризис наступил после роста закупочной цены в январе до 646 долларов за тысячу кубов с 450 долларов в декабре. Вице-премьер Андрей Спыну отмечал, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отсрочить оплату, а также рассчитывает получить кредит на погашение задолженности. С 1 февраля тариф на газ снова может вырасти, вслед за этим увеличится и стоимость отопления.Компанию "Молдовагаз" создали в 1999 году для поставок природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии.

https://ria.ru/20220111/tarif-1767422569.html

https://ria.ru/20220118/gaz-1768466867.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, в мире, природный газ, сергей куприянов, россия, наталья гаврилица