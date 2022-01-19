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"Газпром" пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если не получит платеж
"Газпром" пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если не получит платеж - РИА Новости, 19.01.2022
"Газпром" пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если не получит платеж
Россия может прекратить поставки газа в Молдавию, если не получит очередной платеж, заявили в Кишиневе. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:09
2022-01-19T18:04
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
в мире
природный газ
сергей куприянов
россия
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КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Россия может прекратить поставки газа в Молдавию, если не получит очередной платеж, заявили в Кишиневе."Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января", — сказала на брифинге премьер-министр страны Наталья Гаврилица."Молдовагаз" не успел собрать деньги, поэтому сегодня состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, добавила она.В конце октября власти республики ввели режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. "Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать документ практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.Уже через месяц у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Для того чтобы погасить долг, в госбюджет срочно внесли поправки. Следующий кризис наступил после роста закупочной цены в январе до 646 долларов за тысячу кубов с 450 долларов в декабре. Вице-премьер Андрей Спыну отмечал, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отсрочить оплату, а также рассчитывает получить кредит на погашение задолженности. С 1 февраля тариф на газ снова может вырасти, вслед за этим увеличится и стоимость отопления.Компанию "Молдовагаз" создали в 1999 году для поставок природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии.
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, в мире, природный газ, сергей куприянов, россия, наталья гаврилица
12:09 19.01.2022 (обновлено: 18:04 19.01.2022)
 
"Газпром" пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если не получит платеж

"Газпром" пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если не получит платеж до 20 января

© РИА Новости / Егор Алеев / Перейти в фотобанкРабочий на крановом узле газопровода
Рабочий на крановом узле газопровода - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Егор Алеев
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Рабочий на крановом узле газопровода
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КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Россия может прекратить поставки газа в Молдавию, если не получит очередной платеж, заявили в Кишиневе.
"Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января", — сказала на брифинге премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
"Молдовагаз" не успел собрать деньги, поэтому сегодня состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, добавила она.
В конце октября власти республики ввели режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.
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В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. "Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать документ практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.
Уже через месяц у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Для того чтобы погасить долг, в госбюджет срочно внесли поправки.
Следующий кризис наступил после роста закупочной цены в январе до 646 долларов за тысячу кубов с 450 долларов в декабре. Вице-премьер Андрей Спыну отмечал, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отсрочить оплату, а также рассчитывает получить кредит на погашение задолженности.
С 1 февраля тариф на газ снова может вырасти, вслед за этим увеличится и стоимость отопления.
Компанию "Молдовагаз" создали в 1999 году для поставок природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии.
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ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагазВ миреПриродный газСергей КуприяновРоссияНаталья Гаврилица
 
 
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