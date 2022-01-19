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США поддержат возобновление "нормандского" формата, заявил Кулеба
США поддержат возобновление "нормандского" формата, заявил Кулеба - РИА Новости, 19.01.2022
США поддержат возобновление "нормандского" формата, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном "нормандский формат", США поддерживают усилия по возобновлению его... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:21
2022-01-19T17:21
2022-01-19T17:33
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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном "нормандский формат", США поддерживают усилия по возобновлению его работы."У нас был разговор о "нормандском формате". США поддерживают усилия Украины, Франции и Германии в "нормандском формате" для возобновления его функционирования на уровне лидеров", - сказал Кулеба на совместном брифинге с Блинкеном. По его словам, он также обсудил работу трехсторонней контактной группы.
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в мире, сша, мид украины, украина, энтони блинкен, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
17:21 19.01.2022 (обновлено: 17:33 19.01.2022)
США поддержат возобновление "нормандского" формата, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: США поддерживают усилия по возобновлению "нормандского формата"