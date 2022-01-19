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Эксперт оценила урон экономике России от фишинга в рекламе поисковых систем
Эксперт оценила урон экономике России от фишинга в рекламе поисковых систем - РИА Новости, 19.01.2022
Эксперт оценила урон экономике России от фишинга в рекламе поисковых систем
Распространение вредоносных ссылок в рекламных сервисах поисковых систем наносит колоссальный вред не только пользователям, но и экономике России, заявила РИА... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T07:23
2022-01-19T07:23
общество
технологии
москва
центральный банк рф (цб рф)
общероссийский народный фронт
яндекс
россия
евгения лазарева
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Распространение вредоносных ссылок в рекламных сервисах поисковых систем наносит колоссальный вред не только пользователям, но и экономике России, заявила РИА Новости руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Эксперты платформы ОНФ "Мошеловка" обнаружили, что реклама в российском сегменте поисковика Google содержит огромное число вредоносных ссылок, ведущих в том числе на поддельные сайты банков и их личные кабинеты. Эксперты сообщили РИА Новости, что количество таких ссылок исчисляется тысячами, это несет риски колоссальных финансовых потерь интернет-пользователей.По словам Лазаревой, ОНФ ежедневно получает жалобы на фишинг в рекламе Google. При этом большинство вредоносных ссылок зарегистрировано не в российском сегменте интернета. "Это создает препятствия для защиты пользователей, расследования случаев заражения или кражи данных, а о возврате потерь речи вообще не идет. В результате распространение вредоносных ссылок в рекламных сервисах наносит колоссальный вред не только населению, но и экономике в целом", — сказала она.По ее словам, совершенно не важно, в какой юрисдикции находится сервис, локальная это организация, региональная или транснациональная корпорация, главное — это забота о пользователе и его безопасности."В России, на наш взгляд, это хорошо понимают. Отличный пример тому — маркирование ссылок "Яндексом" и самостоятельная блокировка нашими поисковиками вредоносных страниц в своей выдаче. Нам понятна система работы Google, но мы не можем не замечать запредельного количества фишинга, распространяемого его рекламным сервисом, и катастрофического ущерба наших граждан от такой рекламы", — заявила эксперт.Общероссийский народный фронт в мае 2021 года запустил платформу "Мошеловка" для выявления мошенников и борьбы с ними. Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.
https://ria.ru/20220116/gosuslugi-1768055975.html
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общество, технологии, москва, центральный банк рф (цб рф), общероссийский народный фронт, яндекс, россия, евгения лазарева
07:23 19.01.2022
 
Эксперт оценила урон экономике России от фишинга в рекламе поисковых систем

Эксперт Лазарева: фишинг в рекламе поисковиков наносит колоссальный вред экономике России

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Распространение вредоносных ссылок в рекламных сервисах поисковых систем наносит колоссальный вред не только пользователям, но и экономике России, заявила РИА Новости руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Эксперты платформы ОНФ "Мошеловка" обнаружили, что реклама в российском сегменте поисковика Google содержит огромное число вредоносных ссылок, ведущих в том числе на поддельные сайты банков и их личные кабинеты. Эксперты сообщили РИА Новости, что количество таких ссылок исчисляется тысячами, это несет риски колоссальных финансовых потерь интернет-пользователей.
По словам Лазаревой, ОНФ ежедневно получает жалобы на фишинг в рекламе Google. При этом большинство вредоносных ссылок зарегистрировано не в российском сегменте интернета. "Это создает препятствия для защиты пользователей, расследования случаев заражения или кражи данных, а о возврате потерь речи вообще не идет. В результате распространение вредоносных ссылок в рекламных сервисах наносит колоссальный вред не только населению, но и экономике в целом", — сказала она.
По ее словам, совершенно не важно, в какой юрисдикции находится сервис, локальная это организация, региональная или транснациональная корпорация, главное — это забота о пользователе и его безопасности.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 08:01
"Госуслуги" разослали предупреждение о случаях мошенничества с аккаунтами
России, на наш взгляд, это хорошо понимают. Отличный пример тому — маркирование ссылок "Яндексом" и самостоятельная блокировка нашими поисковиками вредоносных страниц в своей выдаче. Нам понятна система работы Google, но мы не можем не замечать запредельного количества фишинга, распространяемого его рекламным сервисом, и катастрофического ущерба наших граждан от такой рекламы", — заявила эксперт.
Общероссийский народный фронт в мае 2021 года запустил платформу "Мошеловка" для выявления мошенников и борьбы с ними. Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.
Мошенничество в интернете - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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ОбществоТехнологииМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общероссийский народный фронтЯндексРоссияЕвгения Лазарева
 
 
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