Эксперт оценила урон экономике России от фишинга в рекламе поисковых систем
Эксперт Лазарева: фишинг в рекламе поисковиков наносит колоссальный вред экономике России
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Распространение вредоносных ссылок в рекламных сервисах поисковых систем наносит колоссальный вред не только пользователям, но и экономике России, заявила РИА Новости руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Эксперты платформы ОНФ "Мошеловка" обнаружили, что реклама в российском сегменте поисковика Google содержит огромное число вредоносных ссылок, ведущих в том числе на поддельные сайты банков и их личные кабинеты. Эксперты сообщили РИА Новости, что количество таких ссылок исчисляется тысячами, это несет риски колоссальных финансовых потерь интернет-пользователей.
По словам Лазаревой, ОНФ ежедневно получает жалобы на фишинг в рекламе Google. При этом большинство вредоносных ссылок зарегистрировано не в российском сегменте интернета. "Это создает препятствия для защиты пользователей, расследования случаев заражения или кражи данных, а о возврате потерь речи вообще не идет. В результате распространение вредоносных ссылок в рекламных сервисах наносит колоссальный вред не только населению, но и экономике в целом", — сказала она.
По ее словам, совершенно не важно, в какой юрисдикции находится сервис, локальная это организация, региональная или транснациональная корпорация, главное — это забота о пользователе и его безопасности.
"В России, на наш взгляд, это хорошо понимают. Отличный пример тому — маркирование ссылок "Яндексом" и самостоятельная блокировка нашими поисковиками вредоносных страниц в своей выдаче. Нам понятна система работы Google, но мы не можем не замечать запредельного количества фишинга, распространяемого его рекламным сервисом, и катастрофического ущерба наших граждан от такой рекламы", — заявила эксперт.
Общероссийский народный фронт в мае 2021 года запустил платформу "Мошеловка" для выявления мошенников и борьбы с ними. Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.