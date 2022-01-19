https://ria.ru/20220119/fishing-1768480523.html

Эксперт оценила урон экономике России от фишинга в рекламе поисковых систем

Эксперт оценила урон экономике России от фишинга в рекламе поисковых систем - РИА Новости, 19.01.2022

Эксперт оценила урон экономике России от фишинга в рекламе поисковых систем

Распространение вредоносных ссылок в рекламных сервисах поисковых систем наносит колоссальный вред не только пользователям, но и экономике России, заявила РИА... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T07:23

2022-01-19T07:23

2022-01-19T07:23

общество

технологии

москва

центральный банк рф (цб рф)

общероссийский народный фронт

яндекс

россия

евгения лазарева

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Распространение вредоносных ссылок в рекламных сервисах поисковых систем наносит колоссальный вред не только пользователям, но и экономике России, заявила РИА Новости руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Эксперты платформы ОНФ "Мошеловка" обнаружили, что реклама в российском сегменте поисковика Google содержит огромное число вредоносных ссылок, ведущих в том числе на поддельные сайты банков и их личные кабинеты. Эксперты сообщили РИА Новости, что количество таких ссылок исчисляется тысячами, это несет риски колоссальных финансовых потерь интернет-пользователей.По словам Лазаревой, ОНФ ежедневно получает жалобы на фишинг в рекламе Google. При этом большинство вредоносных ссылок зарегистрировано не в российском сегменте интернета. "Это создает препятствия для защиты пользователей, расследования случаев заражения или кражи данных, а о возврате потерь речи вообще не идет. В результате распространение вредоносных ссылок в рекламных сервисах наносит колоссальный вред не только населению, но и экономике в целом", — сказала она.По ее словам, совершенно не важно, в какой юрисдикции находится сервис, локальная это организация, региональная или транснациональная корпорация, главное — это забота о пользователе и его безопасности."В России, на наш взгляд, это хорошо понимают. Отличный пример тому — маркирование ссылок "Яндексом" и самостоятельная блокировка нашими поисковиками вредоносных страниц в своей выдаче. Нам понятна система работы Google, но мы не можем не замечать запредельного количества фишинга, распространяемого его рекламным сервисом, и катастрофического ущерба наших граждан от такой рекламы", — заявила эксперт.Общероссийский народный фронт в мае 2021 года запустил платформу "Мошеловка" для выявления мошенников и борьбы с ними. Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.

https://ria.ru/20220116/gosuslugi-1768055975.html

https://ria.ru/20220118/internet-moshennichestvo-1768431202.html

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общество, технологии, москва, центральный банк рф (цб рф), общероссийский народный фронт, яндекс, россия, евгения лазарева