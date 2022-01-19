https://ria.ru/20220119/feldsher-1768484728.html

В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки

В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки - РИА Новости, 19.01.2022

В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки

Новосибирские медики предложили наградить молодого фельдшера скорой помощи, который на вызове 1 января этого года спас своего коллегу – врача-реаниматолога, на... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:52

2022-01-19T08:52

2022-01-19T08:52

происшествия

новосибирская область

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Новосибирские медики предложили наградить молодого фельдшера скорой помощи, который на вызове 1 января этого года спас своего коллегу – врача-реаниматолога, на которого напал с ножом пьяный сожитель пациентки, сообщает в среду облправительство.По данным станции скорой медицинской помощи, 1 января 2022 года реанимационная бригада приехала на вызов к женщине с желудочным кровотечением. Медиков встретил агрессивный пьяный мужчина, который на время успокоился и лишь время от времени снова начинал ругаться."В тот момент, когда я сидел и собирал систему для проведения инфузионной терапии, увидел, что мужчина резко встал, а в руке у него нож, и он замахивается на доктора сзади. Я попытался сбить нож с траектории удара, но он (сожитель пациентки) меня все равно полоснул по левой руке. Уже вместе с врачом мы скрутили нападавшего, дождались приезда сотрудников полиции и отдали наряду", - приводятся в сообщении слова фельдшера Сергея Скуратова.В итоге фельдшер провел в больнице шесть дней. На рану длиной 20 сантиметров и шириной три сантиметра пришлось наложить 11 швов.Руководство станции скорой медицинской помощи обратилось в министерство здравоохранения Новосибирской области и в правоохранительные органы с просьбой наградить фельдшера.Сергей Скуратов в прошлом году окончил Новосибирский медицинский колледж и в сентябре начал работать на скорой помощи фельдшером. В будущем молодой специалист собирается поступить в медицинский университет и стать врачом.

https://ria.ru/20210610/delo-1736395896.html

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происшествия, новосибирская область, новосибирск