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В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки
В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки - РИА Новости, 19.01.2022
В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки
Новосибирские медики предложили наградить молодого фельдшера скорой помощи, который на вызове 1 января этого года спас своего коллегу – врача-реаниматолога, на... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:52
2022-01-19T08:52
происшествия
новосибирская область
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Новосибирские медики предложили наградить молодого фельдшера скорой помощи, который на вызове 1 января этого года спас своего коллегу – врача-реаниматолога, на которого напал с ножом пьяный сожитель пациентки, сообщает в среду облправительство.По данным станции скорой медицинской помощи, 1 января 2022 года реанимационная бригада приехала на вызов к женщине с желудочным кровотечением. Медиков встретил агрессивный пьяный мужчина, который на время успокоился и лишь время от времени снова начинал ругаться."В тот момент, когда я сидел и собирал систему для проведения инфузионной терапии, увидел, что мужчина резко встал, а в руке у него нож, и он замахивается на доктора сзади. Я попытался сбить нож с траектории удара, но он (сожитель пациентки) меня все равно полоснул по левой руке. Уже вместе с врачом мы скрутили нападавшего, дождались приезда сотрудников полиции и отдали наряду", - приводятся в сообщении слова фельдшера Сергея Скуратова.В итоге фельдшер провел в больнице шесть дней. На рану длиной 20 сантиметров и шириной три сантиметра пришлось наложить 11 швов.Руководство станции скорой медицинской помощи обратилось в министерство здравоохранения Новосибирской области и в правоохранительные органы с просьбой наградить фельдшера.Сергей Скуратов в прошлом году окончил Новосибирский медицинский колледж и в сентябре начал работать на скорой помощи фельдшером. В будущем молодой специалист собирается поступить в медицинский университет и стать врачом.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск
08:52 19.01.2022
 
В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки

Новосибирские медики предложили наградить фельдшера, спасшего врача скорой от удара ножом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Новосибирские медики предложили наградить молодого фельдшера скорой помощи, который на вызове 1 января этого года спас своего коллегу – врача-реаниматолога, на которого напал с ножом пьяный сожитель пациентки, сообщает в среду облправительство.
По данным станции скорой медицинской помощи, 1 января 2022 года реанимационная бригада приехала на вызов к женщине с желудочным кровотечением. Медиков встретил агрессивный пьяный мужчина, который на время успокоился и лишь время от времени снова начинал ругаться.
"В тот момент, когда я сидел и собирал систему для проведения инфузионной терапии, увидел, что мужчина резко встал, а в руке у него нож, и он замахивается на доктора сзади. Я попытался сбить нож с траектории удара, но он (сожитель пациентки) меня все равно полоснул по левой руке. Уже вместе с врачом мы скрутили нападавшего, дождались приезда сотрудников полиции и отдали наряду", - приводятся в сообщении слова фельдшера Сергея Скуратова.
В итоге фельдшер провел в больнице шесть дней. На рану длиной 20 сантиметров и шириной три сантиметра пришлось наложить 11 швов.
"То, что произошло 1 января, никто не ожидал. Никто из медиков не думает, что кто-то из больных или его родственников может напасть. Тем не менее наш фельдшер заметил опасное движение и спас своего командира, руководителя бригады. Конечно же, он достоин награды", – уверен главный врач скорой помощи Александр Балабушевич.
Руководство станции скорой медицинской помощи обратилось в министерство здравоохранения Новосибирской области и в правоохранительные органы с просьбой наградить фельдшера.
Сергей Скуратов в прошлом году окончил Новосибирский медицинский колледж и в сентябре начал работать на скорой помощи фельдшером. В будущем молодой специалист собирается поступить в медицинский университет и стать врачом.
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