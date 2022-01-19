https://ria.ru/20220119/feldsher-1768484728.html
В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки
В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки - РИА Новости, 19.01.2022
В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки
Новосибирские медики предложили наградить молодого фельдшера скорой помощи, который на вызове 1 января этого года спас своего коллегу – врача-реаниматолога, на... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:52
2022-01-19T08:52
2022-01-19T08:52
происшествия
новосибирская область
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Новосибирские медики предложили наградить молодого фельдшера скорой помощи, который на вызове 1 января этого года спас своего коллегу – врача-реаниматолога, на которого напал с ножом пьяный сожитель пациентки, сообщает в среду облправительство.По данным станции скорой медицинской помощи, 1 января 2022 года реанимационная бригада приехала на вызов к женщине с желудочным кровотечением. Медиков встретил агрессивный пьяный мужчина, который на время успокоился и лишь время от времени снова начинал ругаться."В тот момент, когда я сидел и собирал систему для проведения инфузионной терапии, увидел, что мужчина резко встал, а в руке у него нож, и он замахивается на доктора сзади. Я попытался сбить нож с траектории удара, но он (сожитель пациентки) меня все равно полоснул по левой руке. Уже вместе с врачом мы скрутили нападавшего, дождались приезда сотрудников полиции и отдали наряду", - приводятся в сообщении слова фельдшера Сергея Скуратова.В итоге фельдшер провел в больнице шесть дней. На рану длиной 20 сантиметров и шириной три сантиметра пришлось наложить 11 швов.Руководство станции скорой медицинской помощи обратилось в министерство здравоохранения Новосибирской области и в правоохранительные органы с просьбой наградить фельдшера.Сергей Скуратов в прошлом году окончил Новосибирский медицинский колледж и в сентябре начал работать на скорой помощи фельдшером. В будущем молодой специалист собирается поступить в медицинский университет и стать врачом.
https://ria.ru/20210610/delo-1736395896.html
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирск
В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки
Новосибирские медики предложили наградить фельдшера, спасшего врача скорой от удара ножом
НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Новосибирские медики предложили наградить молодого фельдшера скорой помощи, который на вызове 1 января этого года спас своего коллегу – врача-реаниматолога, на которого напал с ножом пьяный сожитель пациентки, сообщает в среду облправительство.
По данным станции скорой медицинской помощи, 1 января 2022 года реанимационная бригада приехала на вызов к женщине с желудочным кровотечением. Медиков встретил агрессивный пьяный мужчина, который на время успокоился и лишь время от времени снова начинал ругаться.
"В тот момент, когда я сидел и собирал систему для проведения инфузионной терапии, увидел, что мужчина резко встал, а в руке у него нож, и он замахивается на доктора сзади. Я попытался сбить нож с траектории удара, но он (сожитель пациентки) меня все равно полоснул по левой руке. Уже вместе с врачом мы скрутили нападавшего, дождались приезда сотрудников полиции и отдали наряду", - приводятся в сообщении слова фельдшера Сергея Скуратова.
В итоге фельдшер провел в больнице шесть дней. На рану длиной 20 сантиметров и шириной три сантиметра пришлось наложить 11 швов.
"То, что произошло 1 января, никто не ожидал. Никто из медиков не думает, что кто-то из больных или его родственников может напасть. Тем не менее наш фельдшер заметил опасное движение и спас своего командира, руководителя бригады. Конечно же, он достоин награды", – уверен главный врач скорой помощи Александр Балабушевич.
Руководство станции скорой медицинской помощи обратилось в министерство здравоохранения Новосибирской области
и в правоохранительные органы с просьбой наградить фельдшера.
Сергей Скуратов в прошлом году окончил Новосибирский медицинский колледж и в сентябре начал работать на скорой помощи фельдшером. В будущем молодой специалист собирается поступить в медицинский университет и стать врачом.