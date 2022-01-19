В "Яблоке" потребовали возбудить дело против депутата Федорова
В "Яблоке" потребовали возбудить дело против депутата Федорова за развязывание войны
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутата Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров
Депутата Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием провести проверку и завести уголовное дело в отношении депутата Госдумы от "Единой России" Евгения Федорова за развязывание войны, сам Федоров назвал это обращение "хайпом" и пояснил, что речь шла о сдерживании войны против России.
Как заявили в пресс-службе "Яблока", 16 января, выступая в эфире YouTube-канала "Национальный курс", Федоров предложил нанести предупреждающий ракетный удар по США. Лидер "Яблока" в обращении к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину попросил проверить данное заявление и рассмотреть вопрос о возбуждении дела о ч.2 ст. 354 УК РФ. Он назвал слова Федорова публичным призывом к развязыванию войны.
Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров в свою очередь назвал это "хайпом" Рыбакова, так как непосредственно к войне он не призывал.
"Это называется тупой хайп, то есть про "Яблоко" все забыли, поэтому надо о себе напомнить. К войне я не призывал", - сказал РИА Новости Федоров.
Парламентарий пояснил, что речь шла об использовании вооруженных сил РФ, ядерного оружейного комплекса к его прямому назначению – сдерживанию войны против России.
"Для этого и создается ядерный оружейный комплекс. Сдерживание означает демонстрацию его возможностей и его осмысления, что удар будет неизбежен", - добавил он.