https://ria.ru/20220119/fedorov-1768613865.html

В "Яблоке" потребовали возбудить дело против депутата Федорова

В "Яблоке" потребовали возбудить дело против депутата Федорова - РИА Новости, 19.01.2022

В "Яблоке" потребовали возбудить дело против депутата Федорова

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием провести проверку и завести... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:29

2022-01-19T18:29

2022-01-19T18:29

сша

александр бастрыкин

единая россия

госдума рф

яблоко

следственный комитет россии (ск рф)

евгений федоров

николай рыбаков

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием провести проверку и завести уголовное дело в отношении депутата Госдумы от "Единой России" Евгения Федорова за развязывание войны, сам Федоров назвал это обращение "хайпом" и пояснил, что речь шла о сдерживании войны против России.Как заявили в пресс-службе "Яблока", 16 января, выступая в эфире YouTube-канала "Национальный курс", Федоров предложил нанести предупреждающий ракетный удар по США. Лидер "Яблока" в обращении к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину попросил проверить данное заявление и рассмотреть вопрос о возбуждении дела о ч.2 ст. 354 УК РФ. Он назвал слова Федорова публичным призывом к развязыванию войны.Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров в свою очередь назвал это "хайпом" Рыбакова, так как непосредственно к войне он не призывал."Это называется тупой хайп, то есть про "Яблоко" все забыли, поэтому надо о себе напомнить. К войне я не призывал", - сказал РИА Новости Федоров.Парламентарий пояснил, что речь шла об использовании вооруженных сил РФ, ядерного оружейного комплекса к его прямому назначению – сдерживанию войны против России."Для этого и создается ядерный оружейный комплекс. Сдерживание означает демонстрацию его возможностей и его осмысления, что удар будет неизбежен", - добавил он.

https://ria.ru/20220119/gosduma-1768542263.html

https://ria.ru/20220119/amerikantsy-1768598399.html

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сша, александр бастрыкин, единая россия, госдума рф, яблоко, следственный комитет россии (ск рф), евгений федоров, николай рыбаков, россия