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На Дальнем Востоке выявили крупный дорожный картель
На Дальнем Востоке выявили крупный дорожный картель - РИА Новости, 19.01.2022
На Дальнем Востоке выявили крупный дорожный картель
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело о картеле в сфере дорожного строительства на Дальнем Востоке на сумму 14,5 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:46
2022-01-19T09:46
2022-01-19T09:46
приморский край
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
дальний восток
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело о картеле в сфере дорожного строительства на Дальнем Востоке на сумму 14,5 миллиарда рублей, сообщила антимонопольная служба."ФАС России подозревает компании в организации картеля с целью поддержания цен на торгах в сфере дорожного строительства в Хабаровском и Приморском краях. По предварительной оценке антимонопольного органа, общий доход картеля может составлять 14 514 327 956,47 рубля", - говорится в сообщении.Уточняется, что признаки нарушения были выявлены на торгах на строительство и содержание автомобильных дорог при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Сообщается, что было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Стройдорсервис", ООО "Хабаровскдорснаб" и ООО "ИКС – РОУД".
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приморский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии), дальний восток, россия
На Дальнем Востоке выявили крупный дорожный картель
ФАС РФ возбудила дело о дорожном картеле на Дальнем Востоке на 14,5 миллиарда рублей