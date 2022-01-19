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На Дальнем Востоке выявили крупный дорожный картель

На Дальнем Востоке выявили крупный дорожный картель - РИА Новости, 19.01.2022

На Дальнем Востоке выявили крупный дорожный картель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело о картеле в сфере дорожного строительства на Дальнем Востоке на сумму 14,5 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:46

2022-01-19T09:46

2022-01-19T09:46

приморский край

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

дальний восток

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело о картеле в сфере дорожного строительства на Дальнем Востоке на сумму 14,5 миллиарда рублей, сообщила антимонопольная служба."ФАС России подозревает компании в организации картеля с целью поддержания цен на торгах в сфере дорожного строительства в Хабаровском и Приморском краях. По предварительной оценке антимонопольного органа, общий доход картеля может составлять 14 514 327 956,47 рубля", - говорится в сообщении.Уточняется, что признаки нарушения были выявлены на торгах на строительство и содержание автомобильных дорог при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Сообщается, что было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Стройдорсервис", ООО "Хабаровскдорснаб" и ООО "ИКС – РОУД".

https://ria.ru/20220114/vzyatka-1767864661.html

приморский край

дальний восток

россия

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приморский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии), дальний восток, россия