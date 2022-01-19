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https://ria.ru/20220119/evropa-1768475638.html
Европа признала свою беспомощность и решила подчиниться России и США
В Германии пристыдили Европу за позицию в отношении России - РИА Новости, 19.01.2022
Европа признала свою беспомощность и решила подчиниться России и США
Решение Европы самоустраниться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд, заявил в интервью газете Tagesspiegel экс-глава МИД ФРГ,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T03:15
2022-01-19T04:59
в мире
сша
германия
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нато
мид германии
совет россия-нато
зигмар габриэль
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Решение Европы самоустраниться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд, заявил в интервью газете Tagesspiegel экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.По мнению немецкого политика, европейским странам следовало бы подключиться к консультациям с Москвой, а не отдавать инициативу в руки Вашингтона.Бывший глава МИД Германии считает, что пассивная позиция европейских лидеров "играет на руку Кремлю".Габриэль сравнил переговоры России и Соединенных Штатов с разделом сфер влияния в Европе после Второй Мировой войны и накануне распада СССР.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения Украины к блоку и от создания военных баз в постсоветских странах.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждали в Женеве на встречах с США, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, 13 января — на площадке ОБСЕ. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пообещал на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям Москвы, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. По словам министра, России нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, а от ответа США и НАТО зависят дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
https://ria.ru/20220118/nato-1768444910.html
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в мире, сша, германия, москва, нато, мид германии, совет россия-нато, зигмар габриэль, россия
03:15 19.01.2022 (обновлено: 04:59 19.01.2022)
 
В Германии пристыдили Европу за позицию в отношении России

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: отказ Европы от участия в переговорах с Россией вызывает стыд

© AP Photo / dpa/Kay NietfeldЭкс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль
Экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / dpa/Kay Nietfeld
Экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Решение Европы самоустраниться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд, заявил в интервью газете Tagesspiegel экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.
По мнению немецкого политика, европейским странам следовало бы подключиться к консультациям с Москвой, а не отдавать инициативу в руки Вашингтона.
"Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу", — подчеркнул Габриэль.
Бывший глава МИД Германии считает, что пассивная позиция европейских лидеров "играет на руку Кремлю".
"По сути, мы подтверждаем позицию российского руководства о том, что Европа является лишь предметом переговоров, но сама по себе не играет никакой роли", — заключил политик.
Габриэль сравнил переговоры России и Соединенных Штатов с разделом сфер влияния в Европе после Второй Мировой войны и накануне распада СССР.
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения Украины к блоку и от создания военных баз в постсоветских странах.
На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждали в Женеве на встречах с США, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, 13 января — на площадке ОБСЕ. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пообещал на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям Москвы, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. По словам министра, России нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, а от ответа США и НАТО зависят дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
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WSJ: в Европе испугались примирения НАТО и России
 
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