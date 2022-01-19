https://ria.ru/20220119/evropa-1768475638.html

Европа признала свою беспомощность и решила подчиниться России и США

В Германии пристыдили Европу за позицию в отношении России - РИА Новости, 19.01.2022

Европа признала свою беспомощность и решила подчиниться России и США

Решение Европы самоустраниться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд, заявил в интервью газете Tagesspiegel экс-глава МИД ФРГ,... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T03:15

2022-01-19T03:15

2022-01-19T04:59

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Решение Европы самоустраниться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд, заявил в интервью газете Tagesspiegel экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.По мнению немецкого политика, европейским странам следовало бы подключиться к консультациям с Москвой, а не отдавать инициативу в руки Вашингтона.Бывший глава МИД Германии считает, что пассивная позиция европейских лидеров "играет на руку Кремлю".Габриэль сравнил переговоры России и Соединенных Штатов с разделом сфер влияния в Европе после Второй Мировой войны и накануне распада СССР.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения Украины к блоку и от создания военных баз в постсоветских странах.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждали в Женеве на встречах с США, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, 13 января — на площадке ОБСЕ. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пообещал на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям Москвы, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. По словам министра, России нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, а от ответа США и НАТО зависят дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.

https://ria.ru/20220118/nato-1768444910.html

https://ria.ru/20220116/nato-1768076294.html

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