https://ria.ru/20220119/evakuatsiya-1768514860.html

Политехнический колледж в Керчи эвакуировали из-за угрозы минирования

Политехнический колледж в Керчи эвакуировали из-за угрозы минирования - РИА Новости, 19.01.2022

Политехнический колледж в Керчи эвакуировали из-за угрозы минирования

Студенты эвакуированы из Керченского политехнического колледжа из-за сообщения о "минировании", рассказала РИА Новости пресс-секретарь минобразования республики РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:31

2022-01-19T11:31

2022-01-19T11:52

керчь

происшествия

россия

ложные сообщения о минировании зданий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Студенты эвакуированы из Керченского политехнического колледжа из-за сообщения о "минировании", рассказала РИА Новости пресс-секретарь минобразования республики Александра Шелухина."Появилась информация о "минировании", которую оперативно передали в правоохранительные органы. Проведена эвакуация студентов, на месте работают все оперативные службы", - заявила Шелухина.По ее словам, анонимное сообщение поступило на почту колледжа. "По предварительной информации сообщение о минировании не подтвердилось", - добавила она.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220119/minirovanie-1768502951.html

керчь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

керчь, происшествия, россия, ложные сообщения о минировании зданий