https://ria.ru/20220119/evakuatsiya-1768514860.html
Политехнический колледж в Керчи эвакуировали из-за угрозы минирования
Политехнический колледж в Керчи эвакуировали из-за угрозы минирования - РИА Новости, 19.01.2022
Политехнический колледж в Керчи эвакуировали из-за угрозы минирования
Студенты эвакуированы из Керченского политехнического колледжа из-за сообщения о "минировании", рассказала РИА Новости пресс-секретарь минобразования республики РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:31
2022-01-19T11:31
2022-01-19T11:52
керчь
происшествия
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Студенты эвакуированы из Керченского политехнического колледжа из-за сообщения о "минировании", рассказала РИА Новости пресс-секретарь минобразования республики Александра Шелухина."Появилась информация о "минировании", которую оперативно передали в правоохранительные органы. Проведена эвакуация студентов, на месте работают все оперативные службы", - заявила Шелухина.По ее словам, анонимное сообщение поступило на почту колледжа. "По предварительной информации сообщение о минировании не подтвердилось", - добавила она.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220119/minirovanie-1768502951.html
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керчь, происшествия, россия, ложные сообщения о минировании зданий
11:31 19.01.2022 (обновлено: 11:52 19.01.2022)
Политехнический колледж в Керчи эвакуировали из-за угрозы минирования
Керченский политехнический колледж эвакуировали из-за сообщения о минировании