https://ria.ru/20220119/evakuatsiya-1768496702.html

В МИД назвали сообщения об эвакуации дипломатов из Киева провокацией

В МИД назвали сообщения об эвакуации дипломатов из Киева провокацией - РИА Новости, 19.01.2022

В МИД назвали сообщения об эвакуации дипломатов из Киева провокацией

В Москве считают провокацией заявления Белого дома о якобы готовящейся эвакуации российского посольства из Украины, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:12

2022-01-19T10:12

2022-01-19T11:20

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве считают провокацией заявления Белого дома о якобы готовящейся эвакуации российского посольства из Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что США располагают информацией о планах России "эвакуировать" семьи своих дипломатов из Украины."У меня вопрос, какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? Это первый вопрос", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка. Это всё можно охарактеризовать как провокативное поведение. Третий момент, мы теперь понимаем, что всё, что было сделано, то есть эти источники СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов, и Белый дом - это одна связка. Самое главное, это говорит об их вовлеченности во все аспекты, включая подготовку провокаций", - отметила она.По словам Захаровой, за такими словами скрывается не только профнепригодность, а если Псаки не отдает отчета в том, к каким последствиям могут привести ее слова, РФ вынуждена будет обратиться к ее руководителям за объяснением.Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что Россия якобы собирается эвакуировать дипломатов из Украины. В МИД РФ заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Захарова отмечала, что американские СМИ утратили культуру проверки информации, при публикации "информационной бомбы" об "эвакуации" российских дипмиссий никто из них не обратился в МИД.

https://ria.ru/20220118/ukraina-1768338242.html

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия