https://ria.ru/20220119/evakuatsiya-1768493236.html
В МЧС опровергли слухи об эвакуации в Красноярске из-за учений
В МЧС опровергли слухи об эвакуации в Красноярске из-за учений - РИА Новости, 19.01.2022
В МЧС опровергли слухи об эвакуации в Красноярске из-за учений
Управление МЧС по Красноярскому краю опровергло слухи из социальных сетей, что эвакуации из-за "минирований" проводятся в рамках учений. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:53
2022-01-19T09:53
2022-01-19T09:53
происшествия
красноярск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ложные сообщения о минировании зданий
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КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Управление МЧС по Красноярскому краю опровергло слухи из социальных сетей, что эвакуации из-за "минирований" проводятся в рамках учений."Мы никакие учения не проводим, это недостоверная информация", - ответили в пресс-службе на вопрос журналистов.Вал "минирований" начался в городе 13 января: тогда было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников красноярских школ.На следующий день и 17 января эвакуация повторилась еще в нескольких школах. Накануне, 18 января, в Красноярске эвакуировали 122 школы. Сегодня эвакуировали детсады.При этом несколько часов назад краевые власти заявили, что эвакуация из-за "минирований" больше проводиться не будет, поскольку со вторника все образовательные учреждения города взяты силовиками под круглосуточную охрану.
https://ria.ru/20220113/sk-1767714371.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ложные сообщения о минировании зданий
В МЧС опровергли слухи об эвакуации в Красноярске из-за учений
В МЧС Красноярского края опровергли слухи об эвакуации из-за "минирований" в рамках учений