https://ria.ru/20220119/evakuatsiya-1768493236.html

В МЧС опровергли слухи об эвакуации в Красноярске из-за учений

В МЧС опровергли слухи об эвакуации в Красноярске из-за учений - РИА Новости, 19.01.2022

В МЧС опровергли слухи об эвакуации в Красноярске из-за учений

Управление МЧС по Красноярскому краю опровергло слухи из социальных сетей, что эвакуации из-за "минирований" проводятся в рамках учений. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:53

2022-01-19T09:53

2022-01-19T09:53

происшествия

красноярск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ложные сообщения о минировании зданий

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КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Управление МЧС по Красноярскому краю опровергло слухи из социальных сетей, что эвакуации из-за "минирований" проводятся в рамках учений."Мы никакие учения не проводим, это недостоверная информация", - ответили в пресс-службе на вопрос журналистов.Вал "минирований" начался в городе 13 января: тогда было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников красноярских школ.На следующий день и 17 января эвакуация повторилась еще в нескольких школах. Накануне, 18 января, в Красноярске эвакуировали 122 школы. Сегодня эвакуировали детсады.При этом несколько часов назад краевые власти заявили, что эвакуация из-за "минирований" больше проводиться не будет, поскольку со вторника все образовательные учреждения города взяты силовиками под круглосуточную охрану.

https://ria.ru/20220113/sk-1767714371.html

красноярск

красноярский край

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происшествия, красноярск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ложные сообщения о минировании зданий