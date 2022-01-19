https://ria.ru/20220119/evakuatsiya-1768482394.html

В Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированиях

В Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированиях - РИА Новости, 19.01.2022

В Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированиях

Власти приняли решение отменить эвакуацию по сообщениям о "минировании" в школах и религиозных учреждениях Красноярска, так как со вторника все образовательные... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:19

2022-01-19T08:19

2022-01-19T08:19

происшествия

красноярск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Власти приняли решение отменить эвакуацию по сообщениям о "минировании" в школах и религиозных учреждениях Красноярска, так как со вторника все образовательные учреждения города взяты правоохранителями под круглосуточную охрану, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.В среду в Красноярске вновь эвакуировали детские сады из-за сообщений о "минировании"."На территории <...> края сотрудниками правоохранительных ведомств и органами власти предпринимаются все необходимые меры в связи с продолжающейся чередой массовых заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Сегодня после поступления новых сообщений о минировании было принято решение об отмене эвакуации в образовательных учреждениях начального и среднего образования в Красноярске в связи с тем, что со вчерашнего вечера все школы города взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в настоящее время не планируется проведение эвакуации из религиозных учреждений, так как на всех объектах в связи с Крещением Господним проведены необходимые проверки безопасности, в том числе с привлечением кинологов и служебных собак, а также были выставлены на охрану общественного порядка сотрудники полиции.В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан на всех объектах, по которым поступили сообщения, а также принимаются меры по установлению источников информации.Ранее в управлении образования Красноярска сообщали, что 13 января в связи с анонимными сообщениями о "минировании" было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников красноярских школ, 14 и 17 января эвакуация прошла в нескольких школах. По информации краевого главка МВД, во вторник в Красноярске эвакуировали 122 школы, расположенные в 135 корпусах.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220113/minirovaniya-1767730838.html

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происшествия, красноярск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, ложные сообщения о минировании зданий