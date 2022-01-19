Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/evakuatsiya-1768482394.html
В Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированиях
В Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированиях - РИА Новости, 19.01.2022
В Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированиях
Власти приняли решение отменить эвакуацию по сообщениям о "минировании" в школах и религиозных учреждениях Красноярска, так как со вторника все образовательные... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:19
2022-01-19T08:19
происшествия
красноярск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
ложные сообщения о минировании зданий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Власти приняли решение отменить эвакуацию по сообщениям о "минировании" в школах и религиозных учреждениях Красноярска, так как со вторника все образовательные учреждения города взяты правоохранителями под круглосуточную охрану, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.В среду в Красноярске вновь эвакуировали детские сады из-за сообщений о "минировании"."На территории &lt;...&gt; края сотрудниками правоохранительных ведомств и органами власти предпринимаются все необходимые меры в связи с продолжающейся чередой массовых заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Сегодня после поступления новых сообщений о минировании было принято решение об отмене эвакуации в образовательных учреждениях начального и среднего образования в Красноярске в связи с тем, что со вчерашнего вечера все школы города взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в настоящее время не планируется проведение эвакуации из религиозных учреждений, так как на всех объектах в связи с Крещением Господним проведены необходимые проверки безопасности, в том числе с привлечением кинологов и служебных собак, а также были выставлены на охрану общественного порядка сотрудники полиции.В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан на всех объектах, по которым поступили сообщения, а также принимаются меры по установлению источников информации.Ранее в управлении образования Красноярска сообщали, что 13 января в связи с анонимными сообщениями о "минировании" было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников красноярских школ, 14 и 17 января эвакуация прошла в нескольких школах. По информации краевого главка МВД, во вторник в Красноярске эвакуировали 122 школы, расположенные в 135 корпусах.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220113/minirovaniya-1767730838.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_7c9bcaac007498d8ff6aa3d17bee5703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, ложные сообщения о минировании зданий
08:19 19.01.2022
 
В Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированиях

Власти отменили эвакуацию школ в Красноярске после ложных сообщений о минированиях

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
Перейти в фотобанк
Сапер
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Власти приняли решение отменить эвакуацию по сообщениям о "минировании" в школах и религиозных учреждениях Красноярска, так как со вторника все образовательные учреждения города взяты правоохранителями под круглосуточную охрану, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
В среду в Красноярске вновь эвакуировали детские сады из-за сообщений о "минировании".
"На территории <...> края сотрудниками правоохранительных ведомств и органами власти предпринимаются все необходимые меры в связи с продолжающейся чередой массовых заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Сегодня после поступления новых сообщений о минировании было принято решение об отмене эвакуации в образовательных учреждениях начального и среднего образования в Красноярске в связи с тем, что со вчерашнего вечера все школы города взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время не планируется проведение эвакуации из религиозных учреждений, так как на всех объектах в связи с Крещением Господним проведены необходимые проверки безопасности, в том числе с привлечением кинологов и служебных собак, а также были выставлены на охрану общественного порядка сотрудники полиции.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 18:45
"Минирования" в Свердловской области инициированы из-за рубежа, заявила ФСБ
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан на всех объектах, по которым поступили сообщения, а также принимаются меры по установлению источников информации.
Ранее в управлении образования Красноярска сообщали, что 13 января в связи с анонимными сообщениями о "минировании" было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников красноярских школ, 14 и 17 января эвакуация прошла в нескольких школах. По информации краевого главка МВД, во вторник в Красноярске эвакуировали 122 школы, расположенные в 135 корпусах.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
 
ПроисшествияКрасноярскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Исследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиями
08:57На Кубани выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
08:53Обстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойной
08:52В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки
08:48Глава Минвостока рассказал о столицах российской Арктики
08:42Стрелявшему по прохожим жителю Якутска заменили обязательные работы штрафом
08:40Американский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvil
08:40В Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из Москвы
08:35На Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном"
08:30На Украине обвинили Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВО
08:28Аналитики объяснили рост цен на нефть
08:25Глава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в год
08:19В Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированиях
08:17Чекунков назвал причину роста цен в ДФО
08:08В Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19
08:00Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантов
07:51Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
07:48В ДТП со скорой в Комсомольске-на-Амуре погиб один человек
07:40Россия снизила вложения в американские гособлигации
07:35Чекунков оценил проект строительства моста на Сахалин
Лента новостейМолния
Исследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиямиНа Кубани выявили первые случаи заражения омикрон-штаммомОбстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойнойВ Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациенткиГлава Минвостока рассказал о столицах российской АрктикиСтрелявшему по прохожим жителю Якутска заменили обязательные работы штрафомАмериканский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvilВ Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из МосквыНа Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном" На Украине обвинили Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВОАналитики объяснили рост цен на нефтьГлава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в годВ Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированияхЧекунков назвал причину роста цен в ДФОВ Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантовСиноптики рассказали о погоде в Москве в средуВ ДТП со скорой в Комсомольске-на-Амуре погиб один человекРоссия снизила вложения в американские гособлигацииЧекунков оценил проект строительства моста на Сахалин