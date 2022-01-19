https://ria.ru/20220119/estoniya-1768604516.html

Премьер Эстонии обвинила Россию в военной агрессии против Украины

Премьер Эстонии обвинила Россию в военной агрессии против Украины - РИА Новости, 19.01.2022

Премьер Эстонии обвинила Россию в военной агрессии против Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство на 380 миллионов евро увеличит расходы на оборону. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:48

2022-01-19T17:48

2022-01-19T17:48

в мире

киев

сша

дмитрий песков

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ae32af248e068299908806fd23f81cc.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство на 380 миллионов евро увеличит расходы на оборону.По словам премьера, ситуация с безопасностью в Балтийском регионе обострилась, поэтому необходимо не только надеяться на помощь союзников, но и увеличить собственный вклад в укрепление безопасности."Правительство приняло принципиальное решение о повышении финансирования государственной обороны на 380 миллионов евро, чтобы мы могли действовать быстрее при военных и гибридных угрозах. Значительную часть дополнительных средств мы направляем на обеспечение достаточного количества снаряжения. Цель правительства — быстрее реализовать составленные планы", - сказала в среду Каллас, выступая перед депутатами парламента.Премьер вновь заявила, что России готовит военную агрессию против Украины. "Россия не получит права голоса в принятии решений в НАТО. Эстония активно работает над тем, чтобы НАТО говорила на общем языке. Однако нет признаков того, что Москва планирует снизить напряжение, мы должны быть готовы к тому, что Россия продолжит и проявит военную агрессию против Украины", - подчеркнула Каллас.Она добавила, что ЕС в сотрудничестве с США разрабатывают мощный санкционный пакет на случай, "если Россия продолжит эскалацию ситуации на Украине".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220115/ukraina-1767995806.html

https://ria.ru/20220117/blef-1768224847.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, россия