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Премьер Эстонии обвинила Россию в военной агрессии против Украины
Премьер Эстонии обвинила Россию в военной агрессии против Украины - РИА Новости, 19.01.2022
Премьер Эстонии обвинила Россию в военной агрессии против Украины
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство на 380 миллионов евро увеличит расходы на оборону. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:48
2022-01-19T17:48
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство на 380 миллионов евро увеличит расходы на оборону.По словам премьера, ситуация с безопасностью в Балтийском регионе обострилась, поэтому необходимо не только надеяться на помощь союзников, но и увеличить собственный вклад в укрепление безопасности."Правительство приняло принципиальное решение о повышении финансирования государственной обороны на 380 миллионов евро, чтобы мы могли действовать быстрее при военных и гибридных угрозах. Значительную часть дополнительных средств мы направляем на обеспечение достаточного количества снаряжения. Цель правительства — быстрее реализовать составленные планы", - сказала в среду Каллас, выступая перед депутатами парламента.Премьер вновь заявила, что России готовит военную агрессию против Украины. "Россия не получит права голоса в принятии решений в НАТО. Эстония активно работает над тем, чтобы НАТО говорила на общем языке. Однако нет признаков того, что Москва планирует снизить напряжение, мы должны быть готовы к тому, что Россия продолжит и проявит военную агрессию против Украины", - подчеркнула Каллас.Она добавила, что ЕС в сотрудничестве с США разрабатывают мощный санкционный пакет на случай, "если Россия продолжит эскалацию ситуации на Украине".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220115/ukraina-1767995806.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, россия
17:48 19.01.2022
 
Премьер Эстонии обвинила Россию в военной агрессии против Украины

Премьер Эстонии Каллас обвинила Россию в военной агрессии против Украины

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство на 380 миллионов евро увеличит расходы на оборону.
По словам премьера, ситуация с безопасностью в Балтийском регионе обострилась, поэтому необходимо не только надеяться на помощь союзников, но и увеличить собственный вклад в укрепление безопасности.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 15:29
Экс-депутат Рады заявил, что США скоро передадут Украину России
"Правительство приняло принципиальное решение о повышении финансирования государственной обороны на 380 миллионов евро, чтобы мы могли действовать быстрее при военных и гибридных угрозах. Значительную часть дополнительных средств мы направляем на обеспечение достаточного количества снаряжения. Цель правительства — быстрее реализовать составленные планы", - сказала в среду Каллас, выступая перед депутатами парламента.
Премьер вновь заявила, что России готовит военную агрессию против Украины. "Россия не получит права голоса в принятии решений в НАТО. Эстония активно работает над тем, чтобы НАТО говорила на общем языке. Однако нет признаков того, что Москва планирует снизить напряжение, мы должны быть готовы к тому, что Россия продолжит и проявит военную агрессию против Украины", - подчеркнула Каллас.
Она добавила, что ЕС в сотрудничестве с США разрабатывают мощный санкционный пакет на случай, "если Россия продолжит эскалацию ситуации на Украине".
Военнослужащий на тактических учениях Три меча — 2021 (Three swords — 2021) с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 15:09
The Week: Путин разоблачил блеф США в ситуации с Украиной
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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