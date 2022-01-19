https://ria.ru/20220119/ekaterinburg-1768524403.html

В Екатеринбурге составили протоколы на кондуктора, обругавшую пенсионерку

В Екатеринбурге составили протоколы на кондуктора, обругавшую пенсионерку - РИА Новости, 19.01.2022

В Екатеринбурге составили протоколы на кондуктора, обругавшую пенсионерку

Полиция Екатеринбурга составила четыре административных протокола на кондуктора, которая нецензурно обругала пожилую пассажирку, также женщину могут выдворить... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:05

2022-01-19T12:05

2022-01-19T12:05

происшествия

екатеринбург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Полиция Екатеринбурга составила четыре административных протокола на кондуктора, которая нецензурно обругала пожилую пассажирку, также женщину могут выдворить из страны, сообщили РИА Новости в отделении по связям со СМИ городского УМВД.Ранее местный портал Е1.ru опубликовал видео, на котором кондуктор автобуса нецензурно начала оскорблять пожилую пассажирку. По данным СМИ, скандал начался после того, как пенсионерка пожаловалась на скользкий порог автобуса. По информации полиции, кондуктор является гражданкой одной из среднеазиатских республик, осуществляла трудовую деятельность на территории России она без необходимых разрешений."В отношении гражданки ближнего зарубежья составили четыре административных протокола. В итоге женщине придется нести административную ответственность за мелкое хулиганство, нарушения миграционного законодательства, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм – отсутствие маски. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о ее выдворении с территории Российской Федерации", - сказали в УМВД.

https://ria.ru/20220117/konflikt-1768157902.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия