https://ria.ru/20220119/egipet-1768615995.html

Эксперт уточнила, кому придется сдавать тесты в аэропорту Египта

Эксперт уточнила, кому придется сдавать тесты в аэропорту Египта - РИА Новости, 19.01.2022

Эксперт уточнила, кому придется сдавать тесты в аэропорту Египта

Общие правила въезда в Египет не меняются, однако есть уточнение, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:59

2022-01-19T18:59

2022-01-19T18:59

туризм

египет

александрия

шарм-эш-шейх

хургада

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Общие правила въезда в Египет не меняются, однако есть уточнение, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В СМИ появилась информация о том, что Египет вводит тесты по прибытию. Спешим успокоить туристов: общие правила въезда российских путешественников не меняются. Однако есть уточнение, которое описывает процедуры проверки пассажиров с сомнительными справками о тестах или вакцинации", — сказала Ломидзе.По ее словам, у информации был один источник: копия циркуляра Минздрава Египта для служебного пользования на арабском языке, который получили принимающие компании туроператоров в Египте. В переводе этого документа на русский язык с помощью Google Translate возникли грубые ошибки, повлекшие неправильные выводы о якобы введении тестов по прибытию для всех авиапассажиров."Выборочное тестирование по прибытию ждет только тех путешественников, справки о тестировании или сертификаты о вакцинации которых не будут соответствовать требуемым правилам для въезда в Египет", — рассказала руководитель ассоциации.Глава АТОР уточнила, что туристов с сомнительными сертификатами и справками, прибывающих в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Хургады, Марса Алам, Табы, Луксора и Асуана, попросят пройти экспресс-тест на антигены ID NOW. Результат обещают через 15 минут."Если результат такого экспресс-теста положительный, турист с сомнительными документами будет изолирован на пять дней в забронированном отеле, с повторным тестированием на шестой день пребывания, — пояснила Ломидзе. — Если и после этого результат тестирования снова окажется положительным, то туриста ждет еще пять дней изоляции в отеле. После чего он сможет завершить карантин без дополнительного тестирования. Если результат первого экспресс-теста отрицательный — туристу разрешат проследовать к месту отдыха".Руководитель ассоциации сообщила, что тех, кто въезжает в Египет через аэропорты Каира и Александрии, ждет проверочный тест на антиген по той же причине — в случае несоответствия ПЦР-теста или прививочного сертификата требуемым стандартам. "Если повторный экспресс-тест на антиген будет положительным, то въезд в страну будет запрещен. Пассажиров отправят в страну вылета", — добавила она.

https://ria.ru/20220119/egipet-1768527016.html

египет

александрия

шарм-эш-шейх

хургада

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