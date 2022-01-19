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Туризм
https://ria.ru/20220119/egipet-1768615995.html
Эксперт уточнила, кому придется сдавать тесты в аэропорту Египта
Эксперт уточнила, кому придется сдавать тесты в аэропорту Египта - РИА Новости, 19.01.2022
Эксперт уточнила, кому придется сдавать тесты в аэропорту Египта
Общие правила въезда в Египет не меняются, однако есть уточнение, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:59
2022-01-19T18:59
туризм
египет
александрия
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Общие правила въезда в Египет не меняются, однако есть уточнение, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В СМИ появилась информация о том, что Египет вводит тесты по прибытию. Спешим успокоить туристов: общие правила въезда российских путешественников не меняются. Однако есть уточнение, которое описывает процедуры проверки пассажиров с сомнительными справками о тестах или вакцинации", — сказала Ломидзе.По ее словам, у информации был один источник: копия циркуляра Минздрава Египта для служебного пользования на арабском языке, который получили принимающие компании туроператоров в Египте. В переводе этого документа на русский язык с помощью Google Translate возникли грубые ошибки, повлекшие неправильные выводы о якобы введении тестов по прибытию для всех авиапассажиров."Выборочное тестирование по прибытию ждет только тех путешественников, справки о тестировании или сертификаты о вакцинации которых не будут соответствовать требуемым правилам для въезда в Египет", — рассказала руководитель ассоциации.Глава АТОР уточнила, что туристов с сомнительными сертификатами и справками, прибывающих в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Хургады, Марса Алам, Табы, Луксора и Асуана, попросят пройти экспресс-тест на антигены ID NOW. Результат обещают через 15 минут."Если результат такого экспресс-теста положительный, турист с сомнительными документами будет изолирован на пять дней в забронированном отеле, с повторным тестированием на шестой день пребывания, — пояснила Ломидзе. — Если и после этого результат тестирования снова окажется положительным, то туриста ждет еще пять дней изоляции в отеле. После чего он сможет завершить карантин без дополнительного тестирования. Если результат первого экспресс-теста отрицательный — туристу разрешат проследовать к месту отдыха".Руководитель ассоциации сообщила, что тех, кто въезжает в Египет через аэропорты Каира и Александрии, ждет проверочный тест на антиген по той же причине — в случае несоответствия ПЦР-теста или прививочного сертификата требуемым стандартам. "Если повторный экспресс-тест на антиген будет положительным, то въезд в страну будет запрещен. Пассажиров отправят в страну вылета", — добавила она.
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египет, александрия, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
18:59 19.01.2022
 
Эксперт уточнила, кому придется сдавать тесты в аэропорту Египта

АТОР: общие правила въезда в Египет не меняются, однако есть уточнение

© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в фотобанкВстреча туристов в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Встреча туристов в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Общие правила въезда в Египет не меняются, однако есть уточнение, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В СМИ появилась информация о том, что Египет вводит тесты по прибытию. Спешим успокоить туристов: общие правила въезда российских путешественников не меняются. Однако есть уточнение, которое описывает процедуры проверки пассажиров с сомнительными справками о тестах или вакцинации", — сказала Ломидзе.
По ее словам, у информации был один источник: копия циркуляра Минздрава Египта для служебного пользования на арабском языке, который получили принимающие компании туроператоров в Египте. В переводе этого документа на русский язык с помощью Google Translate возникли грубые ошибки, повлекшие неправильные выводы о якобы введении тестов по прибытию для всех авиапассажиров.
"Выборочное тестирование по прибытию ждет только тех путешественников, справки о тестировании или сертификаты о вакцинации которых не будут соответствовать требуемым правилам для въезда в Египет", — рассказала руководитель ассоциации.
Глава АТОР уточнила, что туристов с сомнительными сертификатами и справками, прибывающих в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Хургады, Марса Алам, Табы, Луксора и Асуана, попросят пройти экспресс-тест на антигены ID NOW. Результат обещают через 15 минут.
"Если результат такого экспресс-теста положительный, турист с сомнительными документами будет изолирован на пять дней в забронированном отеле, с повторным тестированием на шестой день пребывания, — пояснила Ломидзе. — Если и после этого результат тестирования снова окажется положительным, то туриста ждет еще пять дней изоляции в отеле. После чего он сможет завершить карантин без дополнительного тестирования. Если результат первого экспресс-теста отрицательный — туристу разрешат проследовать к месту отдыха".
Руководитель ассоциации сообщила, что тех, кто въезжает в Египет через аэропорты Каира и Александрии, ждет проверочный тест на антиген по той же причине — в случае несоответствия ПЦР-теста или прививочного сертификата требуемым стандартам. "Если повторный экспресс-тест на антиген будет положительным, то въезд в страну будет запрещен. Пассажиров отправят в страну вылета", — добавила она.
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