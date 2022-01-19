https://ria.ru/20220119/dtp-1768645468.html

В новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшие

В новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.01.2022

В новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшие

Автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, в которой пострадали четыре человека, включая пациента, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T22:43

2022-01-19T22:43

2022-01-19T23:10

новая москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, в которой пострадали четыре человека, включая пациента, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, ДТП произошло на Варшавском шоссе на съезде в деревню Кленово."В скорой пострадали четыре человека, в том числе женщина-пациентка", - сказал собеседник агентства.Беременную женщину, пострадавшую в ДТП с машиной скорой помощи в Новой Москве доставили в больницу, сообщается в Telegram-канале департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.Травмы пострадавших в ДТП с участием машины скорой помощи в Новой Москве не являются тяжелыми, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20210428/dtp-1730280392.html

https://ria.ru/20210119/dtp-1593710098.html

новая москва

россия

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новая москва, происшествия, россия